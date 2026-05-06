Terremoto Friuli 1976 | interviste ai radioamatori che parteciparono ai soccorsi la notte dell’Orcolat

Il 6 maggio 1976 un violento terremoto colpì il Friuli, causando ingenti danni e perdite di vite umane. In questo video vengono presentate immagini e registrazioni audio originali delle comunicazioni tra radioamatori coinvolti nelle operazioni di soccorso. Sono inoltre riportate alcune interviste a chi prese parte ai primi interventi durante quella notte drammatica, offrendo così una testimonianza diretta degli eventi.

In questo video vi proponiamo un documento unico con le immagini, l’audio originale delle comunicazioni registrato dai radioamatori e alcune interviste a coloro che parteciparono ai primi soccorsi quella terribile notte dell’Orcolat del 6 Maggio 1976. L'articolo Terremoto Friuli 1976: interviste ai radioamatori che parteciparono ai soccorsi la notte dell’Orcolat proviene da Udine20.🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Terremoto Friuli 1976: interviste ai radioamatori che parteciparono ai soccorsi la notte dell’Orcolat TERREMOTO DEL FRIULI DEL 1976. INTERVISTA A PAOLA TREPPO SUL SUO LIBRO E VEN LA FIN DAL MONT Notizie correlate Friuli 1976: il documentario che rivive il terremoto e la rinascitaUn documentario racconta la memoria e la rinascita del Friuli dopo il terremoto del 1976, con un sulla comunità di Orcolat. Terremoto 1976: la sfida degli industriali per salvare il Friuli? Cosa scoprirai Come hanno fatto le aziende a riaprire subito dopo il sisma? Chi ha deciso di trasformare le tendopoli in alloggi per lavoratori?... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 9000 pietre: il terremoto del Friuli 50 anni dopo; L’urlo dell’Orcolat: un fumetto per ricordare il terremoto del Friuli del 1976; Terremoto Friuli 1976: quando Andreotti fuggì dai facinorosi; TG5: Il terremoto del Friuli del 1976 Video. Terremoto Friuli 1976: interviste ai radioamatori che parteciparono ai soccorsi la notte dell’OrcolatIn questo video vi proponiamo un documento unico con le immagini, l’audio originale delle comunicazioni registrato dai radioamatori e alcune interviste a coloro che parteciparono ai primi soccorsi que ... udine20.it Accadde Oggi – 50 anni dal terremoto del Friuli: l’Orcolat del 6 maggio 1976 e la rinascita del NordestA 50 anni dal terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, il ricordo dell’Orcolat: 990 vittime, oltre 100mila sfollati e il Modello Friuli della ricostruzione ... firstonline.info Il 6 maggio 1976 il Friuli fu devastato da un terremoto di magnitudo 6.5. Quasi 1000 morti e 200.000 senzatetto - facebook.com facebook Terremoto del Friuli, l’amore sbocciato nella cucina da campo x.com