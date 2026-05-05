Dopo il terremoto del 1976 nel Friuli, le imprese locali hanno affrontato una sfida immediata per riprendere le attività. Molte aziende sono tornate operative in tempi rapidi, grazie a interventi organizzativi e logistici. Alcune hanno deciso di utilizzare le tendopoli per ospitare temporaneamente i lavoratori, trasformandole in alloggi. Questo intervento ha permesso di accelerare il ritorno alla normalità nel settore industriale della regione.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le aziende a riaprire subito dopo il sisma?. Chi ha deciso di trasformare le tendopoli in alloggi per lavoratori?. Quanto denaro è stato raccolto solo tre giorni dopo la scossa?. Perché la ricostruzione friulana ha generato un aumento del 44% delle imprese?.? In Breve Rinaldo Bertoli e l'Associazione Industriali raccolsero 3,5 miliardi di lire per i prefabbricati.. Gianni Agnelli ottenne prestiti a tasso zero per accelerare il recupero economico.. Entro il 1978 i posti di lavoro industriali crebbero del 10% nelle zone colpite.. Tra il 1971 e il 1981 le unità industriali a Udine crebbero del 44,7%.. Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine, ha rievocato oggi la straordinaria capacità di reazione del sistema produttivo friulano a cinquant’anni dal terremoto che colpì il territorio nel 1976.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terremoto 1976: la sfida degli industriali per salvare il Friuli

1976-2026 Una storia di rinascita

Notizie correlate

Friuli 1976-2026: archivio di storie per salvare la memoriaLe chiavi di casa: Ater Udine raccoglie la memoria della ricostruzione post-terremoto La sede di Ater Udine in via Sacile diventa il cuore di un...

Friuli: il terremoto del 1976 negli occhi dei bambiniTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) “E ven la...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La caserma simbolo di rinascita, pronta la sfida per i mega eventi: viaggio nel cantiere della Goi-Pantanali a Gemona; 1976. Terra Nuova: la Rai regionale racconta il Friuli che guarda al futuro; Corriere dello sport: Udinese, la maglia in ricordo del terremoto del 1976; 50° Sisma:Fedriga, autonomia e responsabilità nel solco Modello Friuli.

Terremoto in Friuli, l’abbraccio a Bergamo 50 anni dopo: «Dalla tragedia la forza di rialzarsi insieme» - Foto e videoA Gemona e a Colloredo incontri e celebrazioni nel ricordo del terremoto del 1976. Per la Diocesi di Bergamo c’era monsignor Finazzi. «Non solo ricordo di un grande dolore, ma anche consapevolezza di ... ecodibergamo.it

La sfida degli ingegneri dopo il sisma del '76: ricostruire, ma con nuove regoleNel 1976 il Friuli perse vite umane; edifici; ma anche la sicurezza delle proprie certezze tecniche costruttive. Le scosse di settembre rivelano l'inadeguatezza delle riparazioni estive e del quadro n ... rainews.it

50 rintocchi per non dimenticare: Campoformido ricorda il terremoto in Friuli Mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 21.00, la comunità di Campoformido si riunirà per commemorare il 50° anniversario del terremoto in Friuli. Un momento di memoria, raccogliment - facebook.com facebook

Il #terremoto del #Friuli del 1976. A Gemona (Udine) si ricordano i drammatici giorni di 50 anni fa. La devastazione fu grande, ma portò anche ad una grande trasformazione delle persone e delle attività civili e sociali. Come il modo di fare #scuola. L'inviata @ x.com