Friuli | il terremoto del 1976 negli occhi dei bambini

Nel 1976, il terremoto colpì il Friuli e lasciò tracce profonde nelle vite dei bambini, come raccontano i ricordi raccolti dall’Associazione Int di Cuje Aps di Tarcento. Per celebrare il cinquantesimo anniversario, l’organizzazione ha pubblicato “E ven la fin dal mont!”, un libro che mette in luce le esperienze di quei giovani testimoni. Un dettaglio concreto: il volume include testimonianze di bambini che avevano appena sei o sette anni all’epoca del sisma.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) “E ven la fin dal mont!”. Il terremoto del Friuli del 1976 raccontato con gli occhi dei bambini nell'ultimo libro della giornalista Paola Treppo Nel cinquantesimo anniversario, l'Associazione Int di Cuje Aps di Tarcento presenta “E ven la fin dal mont! Una bambina friulana nel terremoto del 1976”, un libro che si affianca alla memoria collettiva del sisma con una prospettiva inedita e sorprendente: quella dei bambini che vissero quegli anni come un'avventura, e che oggi, a cinquant'anni di distanza, possono finalmente dare un nome a quel che ha significato davvero.🔗 Leggi su Udinetoday.it «Non c’è niente di più bello che vedere la meraviglia negli occhi dei bambini»: parla Marco Rodari, il clown italiano che porta sorrisi nelle zone di guerraMarco Rodari, il clown italiano che porta sorrisi nelle zone di guerra, si racconta. Paola Treppo Friuli: il terremoto del 1976 negli occhi dei bambini Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Concerto gratuito di Andrea Bocelli a ricordo delle vittime del terremoto del Friuli - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Messa, incontri, concerti. La Regione presenta il programma commemorativo del 50° del terremoto. Fedriga: Territorio resiliente; Univ. di Udine: venerdì 13 febbraio Viaggio nei terremoti del Friuli; Concorso nelle scuole per i 50 anni del terremoto del Friuli. Diocesi: Udine, al via domenica le iniziative per il 50° del terremoto in Friuli. Il 3 maggio messa solenne a Gemona presieduta dal card. ZuppiL’arcidiocesi di Udine apre le celebrazioni per il 50° anniversario del terremoto del 1976 con il convegno Dare senso, in programma domenica 15 febbraio alle 15.30 nell’aula 3 del polo universitario ... agensir.it 50° del terremoto in Friuli: UniUd guida oltre 300 studiosi nei luoghi del rischio sismicoA Udine oltre 300 studiosi per il convegno sui terremoti. Field trip tra Budoia, Trasaghis e Venzone nel 50° del sisma. nordest24.it I 50 ANNI DAL TERREMOTO IN FRIULI. CELOTTI E MENTIL (PD ) “ ANCHE VENZONE ABBIA UN RUOLO “. facebook Il GNGTS torna nel Friuli a 50 anni dal terremoto del 1976. Da oggi fino al 13 febbraio, 400 ricercatori da tutta Italia sono a @uniud per il 44° Convegno Nazionale sulla geofisica della Terra solida ogs.it/it/notizie/il-… x.com