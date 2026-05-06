Nel 1976, un terremoto colpì la Val Raccolana, causando ingenti danni e sfollamenti. La diocesi isontina intervenne prontamente, organizzando aiuti e distribuendo alimenti agli sfollati tra le macerie. Le azioni della diocesi si concentrarono nel fornire sostegno e assistenza immediata alle persone colpite dal disastro naturale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la diocesi isontina a sostenere la Val Raccolana?. Chi ha garantito il cibo agli sfollati tra le macerie?. Cosa ha trasformato una celebrazione religiosa in un simbolo di rinascita?. Perché il gemellaggio tra valle e diocesi è diventato un patto vitale?.? In Breve Mons. Cocolin ha impartito la Cresima ai giovani in Val Raccolana l'11 settembre 1976.. Il fotografo Marcello Gorizia ha documentato la distribuzione dei pasti operata dai militari.. I residenti di Maiano hanno scavato tra le macerie nel maggio del 1976.. Il gemellaggio tra valle e diocesi isontina ha sostenuto la ricostruzione sociale locale.. Il 21 agosto 1976, Mons.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terremoto 1976: il legame tra Val Raccolana e la diocesi isontina

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