Nell’estate del 1976, un gruppo di giovani provenienti dalla parrocchia di San Rocco si recò nella Valle Raccolana. L’obiettivo di questa missione era quello di intervenire in un’area colpita da eventi naturali o emergenze, anche se i dettagli precisi sulle loro azioni non sono specificati. L’episodio resta nella memoria come un esempio di impegno di giovani in un’area montana del Friuli.

? Cosa sapere I giovani della parrocchia di San Rocco raggiunsero la valle Raccolana nell'estate 1976.. L'intervento garantì assistenza scolastica e supporto materiale alle famiglie colpite dal sisma.. Nell’estate del 1976, dopo il sisma che colpì il Friuli il 6 maggio, un gruppo di giovani partì da Gorizia per raggiungere la valle Raccolana, dove le famiglie vivevano tra tende e baracche a causa dei danni subiti. Quella missione di solidarietà, nata dalla spinta della parrocchia di San Rocco, non fu solo un intervento di emergenza, ma un intreccio profondo tra chi veniva da fuori e chi lottava per ricostruire la propria quotidianità in un territorio segnato dall’isolamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli 1976: la missione dei giovani che salvarono la Valle Raccolana

Notizie correlate

Friuli 1976: il documentario che rivive il terremoto e la rinascitaUn documentario racconta la memoria e la rinascita del Friuli dopo il terremoto del 1976, con un sulla comunità di Orcolat.

Friuli: il terremoto del 1976 negli occhi dei bambiniTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) “E ven la...