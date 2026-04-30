Terremoto 1976 | il racconto di Paola tra macerie e lutti a Majano

Il terremoto del 6 maggio 1976 ha colpito il comune di Majano, causando ingenti danni e perdite umane. Paola Presani, testimone di quegli eventi, ricorda le macerie di case, chiese e scuole, e i lutti familiari che ne sono seguiti. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sugli effetti di quel sisma sulla comunità locale, descrivendo le devastazioni e le difficoltà affrontate in quei giorni.

? Cosa sapere Testimonianza di Paola Presani sul sisma del 6 maggio 1976 nel comune di Majano.. Il racconto ricostruisce i lutti familiari e la distruzione della chiesa e della scuola.. A cinquant’anni dal boato che scosse il territorio la sera del 6 maggio 1976, la testimonianza di Paola Presani ricostruisce l’impatto devastante del sisma su Majano e sulle comunità limitrofe. Il ricordo della distruzione totale che colpì le abitazioni di un borgo ormai trasformato in macerie rimane vivido nella memoria della donna, originaria proprio di quel comune ferito. Sebbene all’epoca risiedesse a Monfalcone per motivi lavorativi legati al coniuge, la preoccupazione immediata si rivolse verso i parenti rimasti nelle zone colpite dalla scossa, una perturbazione che si percepì con estrema nitidezza fino alla costa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terremoto 1976: il racconto di Paola tra macerie e lutti a Majano Notizie correlate Il conto del Ventennio, tra lutti e macerie la Sicilia non ha più rialzato la testaNel 1922 l’Italia consegna il governo a Benito Mussolini con un debito di 90 miliardi di lire, oltre il 150% del PIL, e un Paese inquieto ma vivo. “Avevo dimenticato che mia madre era morta”: Nino D’Angelo, il racconto choc tra camorra, lutti e depressioneNino D’Angelo si è raccontato a Verissimo ripercorrendo alcuni dei momenti più dolorosi della sua vita. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L’urlo dell’Orcolat: un fumetto per ricordare il terremoto del Friuli del 1976; Dall'archivio dell'ANA di Udine il racconto del terremoto; 'L'urlo dell'Orcolat': il terremoto del 1976 raccontato in un fumetto; 9000 pietre: il terremoto del Friuli 50 anni dopo. Dall'archivio dell'ANA di Udine il racconto del terremotoUna ricostruzione ora per ora, e un bilancio fino all'ultimo mattone, dell'intervento delle Penne Nere dopo il 6 maggio 1976 ... rainews.it 55 secondi debutta a Udine: il terremoto del ’76 diventa opera musicalUDINE – Il terremoto del 1976 diventa racconto teatrale e musicale nella prima assoluta di 55 secondi, nuova opera musical prodotta da FVG Orchestra. Il debutto è fissato per mercoledì 6 maggio alle ... nordest24.it Mercoledì prossimo saranno 50 anni. Cinquant’anni dal terremoto in Friuli. E allora sabato, alle15.30, l’Udinese in casa contro il Torino indosserà questa maglia. Con il tessuto in cui è impressa la trama delle pietre del Duomo di Venzone. Sul petto la scritta “Il - facebook.com facebook