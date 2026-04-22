Alla riscoperta della musica dimenticata l' incontro agli Eremitani

Lunedì si terrà agli Eremitani un incontro dedicato alla musica dimenticata, promosso dagli Amici della Musica di Padova ETS in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Padova e i Musei Civici. La conferenza si concentrerà sul compositore Giovanni Battista Riccio, attivo a Venezia tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. Verranno analizzati aspetti della sua vita e delle sue opere musicali.

Gli Amici della Musica di Padova ETS con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Padova e i Musei Civici di Padova promuovono una conferenza dedicata al compositore Giovanni Battista Riccio, attivo a Venezia negli ultimi anni del 500 e i primi del 600, e alla sua.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Alla scoperta della Costituzione: un incontro per conoscere i propri dirittiIl Quartiere Resistenza invita i residenti ad un incontro alla scoperta della Costituzione italiana. Leggi anche: Presentazione agli Eremitani del docufilm “Renato Vanzelli – Personale" Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ministro Giuli e Dg Iccrom Gujral a Padova per la riscoperta dei frammenti del Mantegna; Covid in Veneto, tornano a salire i contagi: 3.590 nuovi posititivi e 3 vittime. Vicenza, Padova e Treviso le più colpite Il bollettino...