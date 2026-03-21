Quattro donne milanesi, tra cui Elenoire Casalegno, Ilaria Capponi, Giuseppina Torre, Elsa Martignoni e Fanny Cristina Campion, sono protagoniste della sesta edizione di Women for Women Against Violence – Camomilla Award. L'evento, in programma questa sera in seconda serata su Rai Uno, prevede testimonianze sul palco che affrontano temi come il body shaming e la musica come strumento di rinascita.

Saranno quattro donne milanesi - Elenoire Casalegno, Ilaria Capponi, Giuseppina Torre, Elsa Martignoni e Fanny Cristina Campion - tra le protagoniste della sesta edizione di Women for Women Against Violence – Camomilla Award, in onda questa sera in seconda serata su Rai Uno. Una presenza che porterà Milano al centro di un programma dedicato alle due principali emergenze femminili: la violenza di genere e il tumore al seno, in un racconto che intreccia testimonianze, musica e spettacolo. Format ideato e scritto dalla giornalista Donatella Gimigliano, presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, e realizzato con Fondazione MedOr, Siae e Acaia Medical Center. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Camomilla Award, testimonianze sul palco. Dal body shaming alla musica per rinascere

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