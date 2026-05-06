Terni il Festival scienza e tecnica | Maratona di tre giorni per scoprire nuove frontiere

A Terni si svolge una maratona di tre giorni dedicata alla scienza e alla tecnologia, con eventi e incontri rivolti a esplorare le innovazioni e le scoperte più recenti. L’obiettivo è valorizzare le attività divulgative e mantenere un collegamento diretto con il presente, affrontando le sfide contemporanee e cogliendo le opportunità offerte dalle nuove frontiere scientifiche e tecniche. La manifestazione coinvolge esperti, ricercatori e pubblico, creando uno spazio di confronto e approfondimento.

Valorizzare il patrimonio divulgativo in possesso e rapportarsi al tempo presente cavalcando le nuove sfide e leggendone le opportunità. Da giovedì 7 a sabato 9 maggio la Biblioteca comunale di Terni ospiterà il ‘feST2026’ ossia il ‘Festival scienza e tecnica’ ideato e progettato dai dipendenti.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate "Simbiosi", torna il festival Scienza sotto la Cupola: tre giorni di eventi al Castello di NovaraDal 14 al 16 aprile il Castello di Novara ospiterà la quinta edizione di "Scienza sotto la Cupola", il festival di divulgazione scientifica promosso... Salute femminile: nuove frontiere tra scienza e cura a MorbegnoMercoledì 22 aprile, alle ore 17, l’Auditorium Sant’Antonio di Morbegno ospiterà un confronto dedicato alla ginecologia moderna e all’evoluzione... Contenuti di approfondimento La 48esima Maratona delle Acque partirà dalla Passeggiata: iscritti a quota 200E' una delle gare podistiche storiche della città di Terni. Come ha ricordato Giocondo Talamonti, le origini storiche dell'evento sono legate alla Terni-Piediluco 1977 e al forte connubio con la Festa ... sporterni.it Tremila partecipanti alla MaratonaTERNI Tremila partecipanti alla 15esima edizione della Maratona di San Valentino, tradizionale manifestazione che riunisce maratona, mezza maratona, family run e dog run. Organizzata dall’Amatori ... lanazione.it