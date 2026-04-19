Salute femminile | nuove frontiere tra scienza e cura a Morbegno

Mercoledì 22 aprile alle ore 17, presso l’Auditorium Sant’Antonio di Morbegno, si terrà un incontro dedicato alla ginecologia contemporanea e alle novità nella cura della salute femminile. L’evento prevede un confronto tra professionisti del settore, con l’obiettivo di approfondire le ultime evoluzioni e innovazioni in questo campo. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio gli sviluppi recenti relativi alla salute delle donne.

Mercoledì 22 aprile, alle ore 17, l’Auditorium Sant’Antonio di Morbegno ospiterà un confronto dedicato alla ginecologia moderna e all’evoluzione della salute femminile. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Argonaute con il sostegno della Città di Morbegno e del Lions Club Morbegno, vedrà la partecipazione della dottoressa Sandra Morano, esperta in ambito ostetrico e ricercatrice presso l’Università degli Studi di Genova. L’incontro punta a esplorare il legame tra la precisione tecnica della medicina e la necessità di una gestione umana basata sull’ascolto e sulla responsabilità verso la paziente. La dottoressa Morano, che ha maturato...🔗 Leggi su Ameve.eu

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