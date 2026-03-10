Alla scoperta delle bellezze del territorio | tornano le giornate Fai di primavera

Le giornate Fai di primavera tornano a Bergamo, con l'apertura di vari luoghi e monumenti del territorio. L'evento, programmato per il fine settimana di sabato 21 e domenica 22, coinvolge volontari e visitatori interessati a scoprire le bellezze locali. Durante le due giornate, si potrà accedere a siti generalmente non aperti al pubblico, offrendo un’occasione per conoscere meglio il patrimonio culturale della zona.

Bergamo. A presentare l’annuale evento organizzato dal Fai nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo è il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che sottolinea quanto sia fondamentale riscoprire le bellezze italiane per prendere consapevolezza dell’immenso patrimonio del Paese: “L’aspetto più bello è che lo facciamo insieme al Fai, ma soprattutto con tanti giovani: 17 mila Apprendisti Ciceroni che accompagneranno molti italiani alla scoperta e riscoperta delle nostre meraviglie nella splendida stagione primaverile”. Giunte alla 34ª edizione, le Giornate Fai di Primavera si confermano un invito collettivo a rallentare, osservare, ascoltare, oltre che a sostenere concretamente la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico italiano attraverso una donazione libera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

