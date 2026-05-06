Nella giornata di oggi si è svolto un incontro al Comune con i curatori fallimentari della Ternana Calcio, mentre il procedimento fallimentare entra nella fase conclusiva. Non ci sono indicazioni di segnali positivi riguardo alla possibile soluzione della crisi della società calcistica, e le decisioni definitive sembrano ancora lontane. La situazione rimane sotto osservazione, con le parti coinvolte che attendono eventuali sviluppi futuri.

Il conto alla rovescia per determinare il futuro della Ternana Calcio entra nella fase finale e per ora non sembra esserci ottimismo. Intanto, prosegue su ritmi serrati, vedi anche incontri con realtà imprenditoriali locali, l’interessante percorso di costituzione del comitato per l’ azionariato popolare. Sul fronte dei possibili acquirenti non sembrano esserci novità concrete, almeno in apparenza. A Palazzo Spada, dove si segue con ovvia apprensione l’evolversi della complessa situazione, nel pomeriggio di ieri il sindaco Stefano Bandecchi e il suo vice Paolo Tagliavento hanno avuto un incontro con i curatori fallimentari Francesco Angeli e Renato Ferrara per fare il punto a pochi giorni dal momento decisivo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ternana Incontro in Comune con i curatori fallimentari

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I curatori fallimentari della Ternana escono dall’incontro con Bandecchi a Palazzo Spada - facebook.com facebook