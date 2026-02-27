I curatori fallimentari delle Terme di Caramanico confermano la ricezione di un' offerta

I curatori fallimentari delle Terme di Caramanico hanno annunciato di aver ricevuto un'offerta per la gestione delle strutture. In una comunicazione ufficiale, i curatori Michele Pomponio e Carlo Del Torto hanno confermato di voler procedere rapidamente con la riapertura delle terme e con la sistemazione di impianti e strutture. La decisione viene comunicata senza ulteriori dettagli sul contenuto dell'offerta o sui tempi previsti.

«La curatela del fallimento della Società delle Terme s.r.l., in persona dei curatori Michele Pomponio e Carlo Del Torto, nel riaffermare la propria intenzione di addivenire, nel più breve tempo, alla riapertura delle Terme di Caramanico con la collocazione delle strutture e degli impianti.