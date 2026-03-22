Pisa, 19 marzo 2026 - Giunge alla venticinquesima edizione il Master di I livello in ‘Human Rights and Conflict Management’, il percorso di alta formazione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che, nel corso degli anni, ha formato professioniste e professionisti che oggi lavorano per rinomate organizzazioni internazionali, come l’ONU e l’Unione Europea, agenzie governative, e importanti ONG impegnate nella difesa dei diritti umani, nell’assistenza umanitaria e nella cooperazione allo sviluppo. Anche per questa edizione, è prevista una formula particolare per le iscrizioni, che prevede due turni di selezione: per il primo, la scadenza per... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aperte le iscrizioni al Master in Diritti umani e gestione dei conflitti della Sant'Anna

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