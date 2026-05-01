Un ex presidente sta cercando di evitare l’approvazione del Congresso per proseguire con un intervento militare. La richiesta ufficiale di autorizzazione scade oggi, ma si sta muovendo per trovare metodi alternativi che permettano di continuare le operazioni senza il via libera formale dell’assemblea legislativa. La situazione riguarda le procedure per mantenere attive le decisioni di carattere militare senza un nuovo voto del Parlamento.

Entro la mezzanotte di giovedì 1° maggio il presidente statunitense Donald Trump sarebbe obbligato a ottenere l’autorizzazione del Congresso per continuare la guerra in Medio Oriente, almeno in teoria. Non è detto però che succeda: come ampiamente previsto, Trump sta cercando degli espedienti per aggirare questa scadenza e continuare, almeno per un po’, le operazioni militari senza passare per un voto. Mercoledì, durante la sua audizione al Congresso, il segretario della Difesa Pete Hegseth ha detto esplicitamente che l’amministrazione Trump non considera il 1º maggio come una scadenza da rispettare. Secondo Hegseth il conteggio dei 60 giorni di guerra andrebbe considerato sospeso durante il cessate il fuoco, che è iniziato la notte tra il 7 e l’8 aprile.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump vuole aggirare il voto del Congresso per continuare la guerra

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