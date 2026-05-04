Il presidente ha annunciato che la guerra con l’Iran è conclusa, arrivando al termine dei 60 giorni previsti dalla legge per agire senza il via libera del Congresso. La dichiarazione è stata fatta davanti alle camere legislative, in un momento in cui si discuteva anche della possibilità di un voto obbligatorio. La mossa sembra essere stata pianificata per evitare una possibile sconfitta al Senato.

La guerra con l’Iran “è terminata”. Lo ha fatto sapere Donald Trump al Congresso, allo scadere dei 60 giorni che la legge gli dà per condurre operazioni militari senza l’autorizzazione di deputati e senatori. L’affermazione appare di dubbia costituzionalità, ha sollevato proteste a malumori a Capitol Hill e rientra in una strategia che mira in modo sempre più chiaro ad aggirare i controlli del legislativo sull’esecutivo. Più volte, negli ultimi mesi, l’amministrazione ha venduto armi a Paesi esteri senza passare dal voto del Congresso. È la War Powers Resolution a obbligare il presidente degli Stati Uniti a ottenere l’autorizzazione del Congresso per operazioni militari più lunghe di 60 giorni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump dichiara “terminata” la guerra con l’Iran per aggirare il voto (obbligatorio) del Congresso: rischiava la sconfitta al Senato

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

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