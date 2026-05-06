Terme Euganee | record di presenze per il ponte del 1° maggio

Durante il ponte del primo maggio, le Terme Euganee hanno registrato un record di presenze, con le strutture che hanno superato il 90% di occupazione. Molti turisti hanno preferito esplorare anche i sentieri circostanti alle terme, ampliando così le proprie esperienze. La forte affluenza ha portato a un aumento delle prenotazioni e a una maggiore attività nei servizi turistici della zona.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le strutture a superare il 90% di occupazione?. Perché i turisti scelgono sempre più i sentieri oltre le terme?. Quali strategie useranno i gestori per allungare i soggiorni brevi?. Chi sta guidando il cambiamento nell'offerta turistica della zona?.? In Breve Occupazione media strutture superiore al 90% durante le tre notti del ponte.. Walter Poli di Federalberghi evidenzia interesse per sentieri e natura dei Colli Euganei.. Soggiorni limitati a due o tre notti per la maggior parte degli ospiti.. Strategie future mirano a integrare benessere termale e tradizioni dei borghi limitrofi.. Le strutture ricettive delle Terme Euganee hanno registrato un’occupazione media superiore al 90% durante il ponte del 1° maggio, con circa 45 mila presenze totali nelle tre notti del fine settimana lungo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terme Euganee: record di presenze per il ponte del 1° maggio Notizie correlate Ponte del Primo Maggio: 16 milioni di presenzeSecondo CNA Turismo e Commercio, il ponte del 1° maggio 2026 genera 16 milioni di presenze, 6,5 milioni di arrivi e un giro d’affari da 2,5 miliardi... Terme Euganee: Federagit allerta sul rischio per gli accompagnatori? Cosa scoprirai Come influisce la mancanza di regole sulla qualità dei servizi termali? Chi rischia davvero la carriera per la concorrenza tra... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Oltre seimila gli addetti delle Terme Euganee, pesa il ricambio generazionale; Nasce la Ciclostorica delle Terme, l'appuntamento domenica 24 ad Abano; Ad Abano ponte del 1 maggio da Sold Out; Autotreno si rovescia e spara materiale edile: chiusa l'autostrada A13. Nàiade – Abano Terme Nel cuore delle terme euganee, Nàiade accende una nuova luce sull’alta cucina locale: un progetto ambizioso che rompe con la tradizione più conservativa della zona e guarda a un futuro gastronomico più dinamico. Andrea Rossetti fi - facebook.com facebook