Federagit ha segnalato un possibile rischio per gli accompagnatori che operano nelle terme Euganee, sottolineando come l’assenza di regole chiare possa influire sulla qualità dei servizi offerti. La mancanza di normative specifiche potrebbe creare problemi tra i professionisti del settore, portando a una crescente concorrenza che mette a rischio la stabilità lavorativa di alcuni. La situazione solleva questioni sulla regolamentazione e sulla tutela dei lavoratori coinvolti.

? Cosa scoprirai Come influisce la mancanza di regole sulla qualità dei servizi termali?. Chi rischia davvero la carriera per la concorrenza tra professionisti?. Perché la precarietà contrattuale minaccia il futuro del distretto euganeo?. Quali conseguenze avrà la fuga dei talenti sull'economia locale?.? In Breve Rischio fuga talenti verso altri settori per precarietà contrattuale ad Abano e Montegrotto.. Lavoratori affrontano part-time involontari e cassa integrazione durante la stagionalità termale.. Concorrenza sleale tra professionisti di serie A e B minaccia l'economia locale.. Necessità di dialogo tra associazioni e istituzioni per la normativa nel Veneto centrale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terme Euganee: Federagit allerta sul rischio per gli accompagnatori

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