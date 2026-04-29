Ponte del Primo Maggio | 16 milioni di presenze

Nel ponte del Primo Maggio del 2026 si sono registrate circa 16 milioni di presenze, secondo i dati di CNA Turismo e Commercio. Durante questo periodo sono stati conteggiati circa 6,5 milioni di arrivi e il giro d’affari complessivo ha raggiunto i 2,5 miliardi di euro. Questi numeri rappresentano un incremento rispetto alle precedenti edizioni e indicano un’ampia partecipazione di visitatori e turisti.

Secondo CNA Turismo e Commercio, il ponte del 1° maggio 2026 genera 16 milioni di presenze, 6,5 milioni di arrivi e un giro d’affari da 2,5 miliardi. Il ponte del 1° maggio si conferma uno degli appuntamenti più attesi per il turismo italiano, segnando di fatto l’avvio anticipato della stagione estiva. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, saranno circa 16 milioni le presenze complessive, distribuite su una media di tre pernottamenti e pari a oltre 6,5 milioni di arrivi in tutto il Paese. A trainare il movimento sarà soprattutto il turismo domestico, con 4 milioni di italiani in viaggio e circa 11 milioni di presenze. Una scelta che privilegia mete di prossimità, soggiorni completi per l’intero periodo disponibile e attività ad alto valore esperienziale, nonostante l’impatto del caro?vita e dei costi energetici.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ponte del Primo Maggio: 16 milioni di presenze Notizie correlate Federalberghi, 7,4 milioni di italiani in viaggio per il ponte del primo maggioSaranno 7,4 milioni gli italiani che si muoveranno per il ponte del primo maggio, per un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d'affari... Ponte del Primo maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio. Federalberghi: giro d’affari da 3,8 miliardiSaranno 7,4 milioni gli italiani che si muoveranno per il ponte del primo maggio, per un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d'affari... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile; Cosa fare il Primo Maggio: le idee all'ultimo minuto tra gite, eventi e festival; Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo; Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I dati. Meteo, cosa ci aspetta per il ponte del Primo MaggioROMA – Temperature in calo e nella media per il periodo da domani, su tutta la Penisola, con rovesci isolati e non particolarmente forti. E per il Primo Maggio il ritorno del sole quasi ovunque, con q ... livesicilia.it Il bivio meteo sul ponte del primo maggio tra ombrelli in città e ombrelloni in spiaggia. Ma dopo il weekend di quasi estate cambia tuttoUn vortice ciclonico posizionato sulla Russia continua a richiamare correnti di aria artica verso l'Europa ma l'Italia resterà ai margini: temperature fino a 26 gradi segneranno l'apertura della stagi ... today.it METEO | Un ponte del Primo Maggio caratterizzato da sole e caldo estivo. Da giovedì 30 aprile in Veneto il clima tornerà a farsi clemente dopo qualche giorno di instabilità, regalando tempo stabile e soleggiato per tutto il fine settimana lungo. - facebook.com facebook Saranno 7,4 milioni gli italiani che si muoveranno per il ponte del primo maggio, per un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d'affari pari a 3,8 miliardi. La vacanza sarà più breve rispetto all'anno scorso, in media tre giorni. #ANSAViaggi x.com