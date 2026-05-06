Teramo Comix & Games 2026 | l’Università diventa il regno pop

A Teramo si avvicina l'edizione 2026 di Comix & Games, con l’Università che si trasforma nel centro di un mondo pop. Durante l’evento, i visitatori potranno partecipare a laboratori pratici grazie a un nuovo modello che renderà l’esperienza più interattiva. Tra gli ospiti previsti, ci saranno figure di rilievo di Disney che condurranno workshop dedicati alla creatività e all’arte, coinvolgendo il pubblico in attività pratiche e divertenti.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'esperienza dei visitatori grazie al modello dei laboratori?. Chi sono gli ospiti Disney che guideranno i workshop creativi?. Perché Poste Italiane ha deciso di emettere un annullo filatelico speciale?. Come diventerà l'università un polo per le professioni degli Esports?.? In Breve Evento si terrà dall'8 al 10 maggio 2026 presso il Campus Aurelio Saliceti.. Workshop con Marco Palazzi, Andrea Errico e Antonio Esposito sul processo creativo.. Poste Italiane emetterà un annullo filatelico ufficiale per la XXXII edizione.. Sabato 9 maggio performance live delle Kpop Demon Hunters e spettacolo Huntrix.. L’Università di Teramo ospiterà dal venerdì 8 maggio al 10 maggio 2026 la XXXII edizione di Teramo Comix & Games, un appuntamento che trasforma il Campus Aurelio Saliceti nel centro del mondo pop.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo Comix & Games 2026: l’Università diventa il regno pop Notizie correlate Teramo Comix & Games: l’Università diventa un laboratorio creativo? Cosa sapere L'Università di Teramo ospita la XXXII edizione del Teramo Comix & Games dall'8 maggio 2026. Edizioni BD & J-POP Manga al Be Comics! Be Games! 2026Sabato 21 e domenica 22 marzo Edizioni BD & J-POP Manga approdano alla Fiera di Padova per l’edizione 2026 di Be Comics! Be Games! Un weekend... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: TERAMO COMIX & GAMES 2026: AL VIA L’EDIZIONE GIOCATORI DI REALTÀ ALL'UNITE; XXXII Teramo Comix & Games: al via dall’8 al 10 maggio l’edizione Giocatori di Realtà; Teramo Comix & Games 2026: il festival geek d’Abruzzo torna con cosplay, gaming e cultura pop; A Teramo arriva la Lamborghini della Polizia: evento al Parco della Scienza per Pretendiamo Legalità. Teramo, presentata la XXXII edizione del Comix & GamesDall’8 al 10 maggio 2026 l'Università degli Studi di Teramo si prepara a cambiare volto, diventando un grande spazio condiviso dedicato alla creatività, al gioco e all’innovazione ... rete8.it FOTO e VIDEO | Teramo Comix, al via la XXXII edizione dedicata ai Giocatori di RealtàTERAMO - Torna Teramo Comix & Games con la XXXII edizione dedicata al tema Giocatori di Realtà, la manifestazione dedicata al fumetto, al gioco, alla tecnologia e ispirata, nell'edizione 2026, alla ... ekuonews.it XXXII Teramo Comix & Games: al via l’edizione "Giocatori di Realtà". Dall’8 al 10 maggio 2026, la città si trasforma in un laboratorio culturale diffuso dove l’immaginazione diventa esperienza collettiva. Leggi su: https://www.abruzzovillage.eu/xxxii-teramo-com - facebook.com facebook