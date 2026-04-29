Teramo Comix & Games | l’Università diventa un laboratorio creativo

L’Università di Teramo ospiterà dall’8 maggio 2026 la XXXII edizione di Teramo Comix & Games. L’evento, dedicato a fumetti, videogiochi e cultura pop, si svolgerà all’interno del campus universitario. La manifestazione prevede esposizioni, workshop e momenti di incontro tra appassionati e professionisti del settore. La partecipazione è aperta a studenti, curiosi e appassionati di tutte le età, in un contesto che unisce creatività e svago.

? Cosa sapere L'Università di Teramo ospita la XXXII edizione del Teramo Comix & Games dall'8 maggio 2026.. L'evento trasforma l'ateneo in un laboratorio creativo con il tema Giocatori di Realtà.. L’Università di Teramo ospiterà dall’8 al 10 maggio 2026 la XXXII edizione del Teramo Comix & Games, trasformando l’ateneo in un polo di sperimentazione culturale con il tema Giocatori di Realtà. Tra le mura accademiche e i corridoi dove solitamente si intrecciano studi e ricerca, si preparerà un terreno di incontro unico tra sapere tradizionale e nuove forme espressive. La manifestazione non punta a essere una semplice esposizione commerciale, ma mira a diventare un laboratorio diffuso dove la partecipazione attiva sostituisca la fruizione passiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo Comix & Games: l’Università diventa un laboratorio creativo Notizie correlate Jacopo Pisano del Liceo “Pietro Giannone” tra i finalisti dei Comix Games 2025L’idea che il liceo classico rappresenti un percorso di studi ancorato esclusivamente al passato viene definitivamente smentita dall’ultimo,... La Mole diventa la "cittadella geek": torna Ancona Comics & Games con Luca Ward e le stelle di Bim Bum BamANCONA – Due giorni per cambiare dimensione e tuffarsi tra fumetti, videogiochi, cultura pop e nostalgia degli anni Ottanta e Novanta.