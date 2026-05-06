A ottant'anni di distanza, si ricorda l'atto di coraggio di un carabiniere che nel passato intervenne per mettere in salvo tre giovani. Un testimone sopravvissuto ha raccontato i dettagli di quell'episodio, descrivendo come il militare abbia agito per proteggerli. La storia, ormai storica, viene ripercorsa attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quell’istante e delle persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il carabiniere a proteggere i tre ragazzi?. Chi è il sopravvissuto che ha testimoniato l'eroismo di Migliore?. Cosa accadde esattamente tra quel residuato bellico e i giovani?. Perché la comunità di Teora ha voluto riunirsi oggi?.? In Breve Presenza di Maria Migliore e del sopravvissuto Francesco Donatiello alla cerimonia.. Sindaco Pasquale Chirico e Comandante Angelo Zito hanno presieduto l'evento.. Il sacrificio avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale per proteggere tre ragazzi.. L'evento a Teora sottolinea il legame tra istituzioni e cittadinanza locale.. A Teora, questa mattina, si è riunita la comunità per onorare il Carabiniere Giuseppe Migliore, a ottant’anni dal suo sacrificio eroico durante la Seconda Guerra Mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teora, onore al Carabiniere che salvò tre giovani: 80 anni dopo

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