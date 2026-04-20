Voglio farla finita | tratto in salvo da un carabiniere che si ' ammanetta' a lui

Un uomo che aveva minacciato di gettarsi in mare a Numana è stato salvato grazie all'intervento di un carabiniere del comando di Osimo. L'agente è riuscito a raggiungerlo e a bloccarlo, insieme ai colleghi presenti, evitando così che compisse il gesto estremo. L’intervento si è svolto in modo rapido e deciso, dimostrando prontezza e coraggio da parte delle forze dell’ordine.

NUMANA – Prontezza di riflessi, cuore e tanto coraggio. Sono le qualità messe in mostra da un carabiniere del comando di Osimo, che unitamente ai colleghi è riuscito a trarre in salvo un uomo che aveva minacciato di farla finita gettandosi nelle acque di Numana. A far scattare l’allarme, la.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Voglio farla finita", ma un carabiniere lo tiene 50 minuti al telefono e i colleghi vanno a salvarlo "Voglio farla finita", salvato dai carabinieri a Reggio EmiliaReggio Emilia, 8 marzo 2026 – Ci sono volute ore, ma alla fine l’intervento dei carabinieri ha permesso di evitare un insano gesto, in zona stazione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vuole farla finita: carabiniere eroe si tuffa e salva un 25enne; MADDALONI - Si sta per separare dalla moglie e decide di farla finita a San Michele, i carabinieri lo raggiungono e lui scappa a folle corsa in auto: bloccato dopo l’inseguimento e l’aggressione ai militari; Voglio uccidermi- tragedia sfiorata sull’A15; Potenza Picena, si getta in mare per farla finita: giovane salvato in extremis dai Carabinieri. Voglio farla finita. Ragazza salvata dopo ore di ricerche tra bus e metroMomenti di forte apprensione nel quadrante nord-est della Capitale. Nel pomeriggio di ieri, una giovane donna ha allertato l'ex fidanzato con un messaggio che lasciava poco spazio a interpretazioni: ... romatoday.it Voglio farla finita!Il testo del messaggio sembrava decisamente inequivocabile: voglio farla finita. Lei, ragazza di Spoleto, si spaventa, pensa al peggio e cerca di combattere contro il tempo per salvare il fidanzato ... 105.net "Voglio farla finita". Ragazza salvata dopo ore di ricerche tra bus e metro ift.tt/P9KZs3U x.com Al telefono con un agente annuncia: “Voglio farla finita”. Il dialogo e l’arrivo delle Forze dell'ordine evitano la tragedia - facebook.com facebook