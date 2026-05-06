Nelle ultime settimane si sono moltiplicati i tentativi di truffa telefonica, spesso indirizzati a persone anziane. In uno di questi casi, una donna è riuscita a sventare l’inganno prima che potesse concludersi, evitando così di cadere nella trappola. Gli investigatori segnalano un aumento di chiamate fraudolente con lo scopo di estorcere denaro, anche se non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul metodo utilizzato o sull’esito finale dell’episodio.

Ancora un tentativo di truffa telefonica. Raggiri, o tentativi di raggiro, che purtroppo in queste ultime settimane si stanno moltiplicando: vittime soprattutto le persone anziane che vengono chiamate con l’obiettivo di estorcere denaro. E il più delle volte questi truffatori la fanno franca. Non è il caso di Follonica dove una donna si è insospettita e ha chiamato i carabinieri. La signora in questione, che abita nella cittadina di Follonica, è stata infatti contattata telefonicamente da un sedicente pubblico ufficiale che la informava che la targa della sua auto era stata clonata e che con la stessa era stata effettuata una rapina. La signora è stata trattenuta al telefono mentre il marito veniva mandato, per accertamenti, in un presunto ufficio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tentata truffa. Ma la donna riesce a sventarla

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