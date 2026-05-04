La nonna investigatrice fa sventare la tentata truffa del figlio in questo caso inesistente malato | donna arrestata a Mappano

Una donna di 41 anni è stata arrestata a Mappano dai carabinieri di Venaria Reale e Leini mercoledì 29 aprile 2026, dopo aver tentato di mettere in atto una truffa ai danni di un’anziana. La donna, di origini polacche, aveva tentato di ingannare la vittima con una storia relativa a un figlio malato, ma è stata fermata prima di riuscire nel suo intento. La nonna investigatrice ha sventato il tentativo di truffa.

Una polacca di 41 anni è stata arrestata dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale e della stazione di Leini nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile 2026 dopo avere cercato di truffare un'anziana a Mappano. Nonostante il tentativo di raggiro, la vittima designata, 85.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate I controlli del Primo Maggio, sei denunciati e una donna arrestata per truffaNotte del Primo Maggio di controlli straordinari per i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere. Resta a casa dal lavoro per occuparsi del figlio malato: mamma licenziata. Fa ricorso e vince anche in AppelloUna 38enne di Montebelluno (Treviso) era stata licenziata in tronco per aver scelto e chiesto di occuparsi del figlio malato.