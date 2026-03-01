Deve pagare o sua figlia finisce nei guai ma alla porta trova due carabinieri | trentenne arrestato per tentata truffa

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata truffa. Secondo quanto riferito, aveva tentato di far credere a una donna di dover pagare per evitare problemi giudiziari della figlia. Quando si è presentato a casa della donna, ha trovato i militari pronti a bloccarlo. L’indagato è stato condotto in caserma per le formalità di rito.

Pensava di trovarsi davanti una donna sola, spaventata, pronta a pagare pur di “salvare” la figlia da presunti guai giudiziari. Ma dietro quella porta non c’era una vittima indifesa, bensì due carabinieri in servizio al reparto territoriale di Sciacca.Si è concluso con un arresto in flagranza per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

