tenta truffa al parroco finto ufficiale

Un uomo ha cercato di truffare un parroco fingendosi un ufficiale dell’Arma, approfittando della sua disponibilità e della sua propensione ad aiutare. La persona ha tentato di convincere il sacerdote di essere un rappresentante delle forze dell’ordine, sfruttando questa identità fasulla per ottenere denaro o favori. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti, che stanno approfondendo la vicenda.

Si è finto ufficiale dell’Arma per truffare il parroco, facendo leva sulla sua gentilezza e sulla sua generosità, più volte dimostrate in passato. Un 63enne di origini bosniache, domiciliato nel Bresciano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Quelli veri, a servizio del prossimo. L’operazione, condotta dalla compagnia di Chiari, è scattata dopo la segnalazione dello stesso sacerdote, insospettito da alcune richieste di denaro ritenute anomale. L’uomo, facendosi aiutare da un complice, si è rivolto al sacerdote con il pretesto di dover aiutare una persona a sbloccare una eredità in Bosnia. Il sacerdote aveva inizialmente consegnato una prima somma in contanti lo scorso 30 aprile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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