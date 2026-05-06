Tensione al comizio rionale Pispero | Non una protesta contro me Tante persone sono sfiduciate

Durante un comizio nel quartiere 167 di Tricase, si sono verificati momenti di tensione legati alla richiesta di una presenza più concreta delle istituzioni sul territorio. Il candidato sindaco, Claudio Pispero, ha dichiarato che non si trattava di una protesta contro di lui, ma di una manifestazione di sfiducia da parte di alcuni cittadini. La riunione si è svolta senza incidenti, ma con un clima di nervosismo tra i presenti.

TRICASE – Momenti di tensione per richiedere una presenza vera sul territorio: è accaduto nel corso del comizio rionale nel quartiere 167 di Tricase, tenuto dal candidato sindaco di Claudio Pispero, non come contestazione nei suoi confronti ma come una lamentela sulla distanza delle istituzioni.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Protesta degli autotrasportatori al Porto: un centinaio di persone incrocia le braccia contro il caro gasolioCon il prezzo del gasolio "alle stelle" nonostante il taglio delle accise, circa un centinaio di camionisti ha dato vita a una protesta al porto... Corteo contro il convegno sulla "remigrazione", protesta a Capodichino: strade chiuse e tensioneÈ partito da piazza Carlo III il corteo di protesta contro il convegno sulla “remigrazione”, questo invece in programma all’Millennium Gold Hotel, a...