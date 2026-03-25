Protesta degli autotrasportatori al Porto | un centinaio di persone incrocia le braccia contro il caro gasolio

Al Porto di Ravenna, circa un centinaio di autotrasportatori autonomi ha partecipato a una manifestazione per protestare contro l'aumento dei prezzi del carburante, in particolare del gasolio. La protesta si è svolta nell'area del porto San Vitale, con i camionisti che hanno incrociato le braccia e bloccato temporaneamente alcune zone del terminal. Nessun altro dettaglio sullo svolgimento o sui tempi della manifestazione.

Con il prezzo del gasolio "alle stelle" nonostante il taglio delle accise, circa un centinaio di camionisti ha dato vita a una protesta al porto industriale Si fa sentire la protesta degli autotrasportatori al Porto di Ravenna. Sarebbero stati circa un centinaio di camionisti autonomi a dare vita alla manifestazione contro il caro carburanti (e in particolare il caro gasolio) nell'area del porto San Vitale. Un'iniziativa in programma da lunedì a mercoledì che non ha però messo d'accordo tutti, tant'è che nei giorni scorsi il Cuar (Comitato unitario autotrasporto della provincia di Ravenna) aveva espresso la propria preoccupazione contro la manifestazione annunciata "da gruppi di autotrasportatori autoconvocati". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Protesta degli autotrasportatori al Porto: un centinaio di persone incrocia le braccia contro il caro gasolio Articoli correlati Il caro gasolio spaventa gli autotrasportatori, Cna: "Fino a 2400 euro in più all'anno per ogni camion"L'associazione di categoria: "Se le tensioni dovessero continuare, si stima un ulteriore rincaro di 0,445 euro al litro. La sanità bolognese incrocia le bracciaDuro attacco di Fials alla direzione dell'Auls: "Pratica sfruttamento e improvvisazione. Contenuti e approfondimenti su Protesta degli autotrasportatori al... Temi più discussi: Autotrasportatori fermi: Situazione molto grave. Poi la revoca dello sciopero; Caro gasolio, pronta una manifestazione di autotrasportatori al porto. Cuar: Non d'accordo con la protesta; L’autotrasporto protesta per tre giorni al porto di Ravenna; Porto. Tre giorni di sciopero degli autotrasportatori autoconvocati. Le preoccupazioni del Comitato unitario di Ravenna. L’autotrasporto protesta per tre giorni al porto di RavennaAl porto di Ravenna tre giorni di presidi e fermo dei veicoli industriali mettono in luce la fragilità economica dei piccoli autotrasportatori, che hanno autoconvocato questa protesta dal 23 al 25 mar ... trasportoeuropa.it Autotrasportatori fermi: Situazione molto grave. Poi la revoca dello scioperoUna trentina di camionisti fuori dal Terminal Container da due giorni. Nella serata di ieri, dopo una riunione, sospesa in anticipo la vertenza. ilrestodelcarlino.it Il sindacato denuncia il cambio di appalto per la distribuzione dai magazzini di Vignale: «Così si aggirano le tutele». Assemblea e protesta oggi davanti ai cancelli - facebook.com facebook Tocco Pongracic, la protesta di Kolarov Che a... Chivu: "' " Barella mentre corre: "' , !" @DavideBernardi6 BordoCam #FiorentinaInter è disponibile ora su #DAZN! @PokerStarsNews #Pongracic x.com