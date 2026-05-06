Tennistavolo l’Italia femminile cede negli ottavi alla Francia ai Mondiali a squadre

L’Italia femminile di tennistavolo si è fermata agli ottavi di finale dei Mondiali a squadre, disputati alla OVO Arena Wembley di Londra. La squadra italiana ha affrontato la Francia e ha perso l’incontro, che si è concluso con un risultato che ha eliminato le azzurre dalla competizione. La partita si è svolta nella cornice dell’evento internazionale in corso nella capitale britannica.

Si ferma agli ottavi di finale alla OVO Arena Wembley di Londra, in Inghilterra, il cammino dell’ Italia femminile, tornata a disputare gli ottavi di finale dei Mondiali a squadre di tennistavolo per la prima volta dal 2008: troppo forte la Francia, che si impone con un nettissimo 3-0, maturato in un’ora e 21 minuti di gioco, lasciando un solo game su dieci alle azzurre. Nella sfida tra le numero 1 Gaia Monfardini (n. 81 del ranking mondiale) lotta a lungo, ma cede alla distanza a Yuan Jia Nan (n. 24), che si impone per 3-1 (11-9 11-5 6-11 11-7), mentre nella sfida tra le numero 2 è più netta la sconfitta di Giorgia Piccolin (n. 104), che cede alla più quotata Prithika Pavade (n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennistavolo, l’Italia femminile cede negli ottavi alla Francia ai Mondiali a squadre Notizie correlate Tennistavolo, l’Italia maschile cede nettamente all’Austria ai Mondiali a squadreAlla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, l’Italia maschile incappa nella prima sconfitta ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel... Tennistavolo, Italia femminile agli ottavi ai Mondiali: Portogallo battuto 3-1L’Italia femminile di tennistavolo conquista l’accesso agli ottavi di finale dei Mondiali di Londra. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mondiali a squadre di tennistavolo 2026: programma, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming | Ping Pong; Tennistavolo, l’Italia femminile supera la Turchia all’esordio dei Mondiali a squadre; Via ai Mondiali di tennistavolo, 100 anni dopo a Londra è boom: 64 nazioni al via; Tennistavolo, l’Italia femminile batte anche l’Argentina e conquista i sedicesimi ai Mondiali a squadre. Tennistavolo: completato e definito il quadro degli ottavi di finale. Al femminile prosegue l’avventura dell’ItaliaAi Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo si entra sempre di più nella fase calda della manifestazione, che oggi - martedì 5 maggio, a Londra - ha ... oasport.it Tennistavolo, Italia femminile agli ottavi ai Mondiali: Portogallo battuto 3-1Impresa delle azzurre a Londra: rimonta decisiva e vittoria contro pronostico, ora sfida a Francia o Svizzera Italia avanti nel tabellone iridato L’Italia femmi ... sportface.it TENNISTAVOLO - I giovani verzuolesi dell'A4 protagonisti con tante medaglie ai campionati italiani giovanili. - facebook.com facebook