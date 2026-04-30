Tennistavolo l’Italia maschile cede nettamente all’Austria ai Mondiali a squadre

Allo stadio Copper Box di Londra, durante i Mondiali a squadre di tennistavolo 2026, la squadra maschile italiana ha subito la sua prima sconfitta. Nel secondo match del Gruppo 13, gli azzurri sono stati sconfitti dall’Austria con un punteggio di 0-3. La gara si è svolta in un contesto di grande attenzione, con entrambe le squadre impegnate a conquistare punti importanti per la qualificazione.

Alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, l’Italia maschile incappa nella prima sconfitta ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel secondo incontro del Gruppo 13, infatti gli azzurri cedono all’ Austria, che si impone per 0-3. Nel tie odierno John Oyebode lotta ma cede a Daniel Habesohn per 1-3 (7-11 11-7 11-13 10-12), mentre Matteo Mutti viene sconfitto da Robert Gardos per 0-3 (4-11 8-11 8-11), infine Danilo Faso capitola al game decisivo al cospetto di Andreas Levenko, vittorioso per 2-3 (11-5 10-12 5-11 12-10 8-11). Nello stesso raggruppamento degli azzurri la Malesia, sconfitta all’esordio dall’Austria, approfitta del forfait del Togo, non presentatosi alla rassegna iridata, al pari di altre Nazionali africane, ed aggancia l’Italia al secondo posto in attesa dello scontro diretto di domani.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennistavolo, l’Italia maschile cede nettamente all’Austria ai Mondiali a squadre Notizie correlate Tennistavolo, l’Italia maschile vince senza giocare ai Mondiali a squadre. Successo dell’Austria nello stesso gironeTennistavolo, l’Italia femminile si qualifica ai Mondiali a squadre grazie al ranking. Salto con gli sci: oro Austria nella gara a squadre maschile dei Mondiali juniorL’Austria ha vinto la gara a squadre maschile dei Mondiali junior di salto con gli sci in corso di svolgimento a Lillehammer, Norvegia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mondiali a squadre di tennistavolo 2026: programma, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming | Ping Pong; Tennistavolo, l’Italia maschile vince senza giocare ai Mondiali a squadre. Successo dell’Austria nello stesso girone; Via ai Mondiali di tennis tavolo, 100 anni dopo a Londra è boom: 64 nazioni al via; Nell’Under 15 maschile festeggia l’oro il Tennistavolo Cascina. Tennistavolo, l’Italia maschile vince senza giocare ai Mondiali a squadre. Successo dell’Austria nello stesso gironeVince senza scendere in campo, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, l'Italia maschile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: non si ... oasport.it Tennistavolo: Europa e Brasile ok ai Mondiali a squadre. All’Australia il derby contro la Nuova ZelandaLa seconda giornata della prima fase (1B) dei Mondiali a squadre di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra, è andata in archivio. Fra pool al ... oasport.it #Uncategorized #AntonioMonaco #CampionatiItalianiGiovanili CIRCOLO TENNISTAVOLO MOLFETTA DA PODIO AI CAMPIONATI ITALIANI UNDER 17: ORO, ARGENTO E BRONZO A TERNI - facebook.com facebook