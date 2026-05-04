Tennistavolo l’Italia maschile lotta ma cede alla Croazia nei sedicesimi dei Mondiali a squadre

All’OVO Arena Wembley di Londra, durante i Mondiali a squadre di tennistavolo 2026, la squadra maschile italiana ha affrontato i sedicesimi di finale contro la Croazia. La partita si è conclusa con una vittoria dei croati per 3-2, nonostante gli sforzi degli azzurri guidati da Lorenzo Nannoni. La gara ha visto un equilibrio tra le due squadre, con punti alternati e un risultato finale che ha premiato gli avversari.

Lotta ma viene sconfitta, alla OVO Arena Wembley di Londra, in Inghilterra, l’Italia maschile, guidata da Lorenzo Nannoni, ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nei sedicesimi, infatti, gli azzurri cedono alla Croazia, che si impone per 2-3. Il tie del primo turno della seconda fase si apre in salita per gli azzurri: John Oyebode viene sconfitto da Andrej Gacina con lo score di 0-3 (9-11 3-11 7-11), poi a seguire Matteo Mutti cede il passo a Tomislav Pucar con il punteggio di 0-3 (3-11 8-11 7-11). Sotto 0-2, l’Italia inizia a risalire la china: Danilo Faso accorcia le distanze superando Ivor Ban con il punteggio di 3-1 (11-6 11-5 8-11 12-10), mentre a seguire il pari degli azzurri arriva per merito di John Oyebode, che piega Tomislav Pucar con lo score di 3-2 (8-11 11-6 7-11 14-12 11-7), firmando il 2-2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennistavolo, l’Italia maschile lotta ma cede alla Croazia nei sedicesimi dei Mondiali a squadre Notizie correlate Tennistavolo, l’Italia maschile supera l’Argentina ed accede ai sedicesimi dei Mondiali a squadreTorneo maschile – Turno preliminareItalia-Argentina 3-0John Oyebode-Santiago Lorenzo 3-0 (12-10 11-7 11-4)Matteo Mutti-Horacio Cifuentes 3-2 (11-5... Tennistavolo, l’Italia femminile regola la Croazia ai Mondiali a squadre ed ipoteca i sedicesimiContinua a vincere, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, l’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel secondo tie... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mondiali a squadre di tennistavolo 2026: programma, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming | Ping Pong; Tennistavolo, l’Italia maschile cede nettamente all’Austria ai Mondiali a squadre; Via ai Mondiali di tennistavolo, 100 anni dopo a Londra è boom: 64 nazioni al via; Nell’Under 15 maschile festeggia l’oro il Tennistavolo Cascina. Tennistavolo, l’Italia maschile lotta ma cede alla Croazia nei sedicesimi dei Mondiali a squadreLotta ma viene sconfitta, alla OVO Arena Wembley di Londra, in Inghilterra, l'Italia maschile, guidata da Lorenzo Nannoni, ai Mondiali a squadre 2026 di ... oasport.it Tennistavolo, l’Italia maschile supera l’Argentina ed accede ai sedicesimi dei Mondiali a squadreVittoria di carattere alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, per l'Italia maschile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel turno ... oasport.it Il Tennistavolo A4 Verzuolo brilla ai Campionati Italiani Giovanili di Terni: un oro, due argenti e quattro bronzi per il vivaio verzuolese, tra i più forti d’Italia - facebook.com facebook