Tennis Sanremo Mondiali | gli eventi dovranno essere visibili in chiaro

Il governo ha stabilito che diverse manifestazioni sportive e culturali, tra cui tennis, rugby, ciclismo, Formula 1, MotoGP, il Festival di Sanremo e l’Eurovision, devono essere trasmesse in chiaro. Questa decisione riguarda le fasi più importanti di tali eventi e mira a garantire l’accesso pubblico senza costi aggiuntivi. La norma entrerà in vigore a partire dal 2026 e coinvolge le trasmissioni che si svolgono in Italia.

Roma, 6 maggio 2026 – Non solo calcio. Anche tennis, rugby, ciclismo, Formula 1, MotoGp, Sanremo ed Eurovision entrano nel perimetro degli eventi che devono restare accessibili al grande pubblico, almeno nelle loro fasi più rilevanti. L’Agcom ha adottato un provvedimento che disciplina le modalità di trasmissione degli eventi considerati di particolare rilevanza per la società, rafforzando il principio secondo cui alcuni appuntamenti sportivi e culturali non possono essere sottratti alla visione gratuita di una larga parte dei cittadini. Il punto centrale riguarda i diritti televisivi. Quando un evento inserito nella lista viene acquistato in esclusiva da un’emittente o da una piattaforma a pagamento, i diritti non possono essere esercitati in modo da impedire a una parte consistente del pubblico di seguirlo su canali gratuiti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Tennis: gli Internazionali di Roma 2026 anche in chiaro su TV8 con una partita al giorno in chiaroDa mercoledì 6 maggio tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno su Sky Sport e in streaming su NOW, con una novità: una partita... Nuove regole Agcom sugli eventi sportivi da trasmettere in TV in chiaro: ci sono le finali di tennisL'Agcom ha aggiornato l'elenco degli eventi sportivi che dovranno essere trasmessi obbligatoriamente in chiaro. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tennis, il sanremese Matteo Arnaldi scaccia la crisi e trionfa a Cagliari; Le corse più importanti della stagione: date e vincitori; Il guidone YC Sanremo al Mondiale ORC 2026 di Sorrento; Grandi titoli: solo Merckx meglio di Pogacar. Dal tennis a Sanremo: Agcom aggiorna gli eventi da trasmettere in chiaroSi allarga l'elenco Agcom degli eventi sportivi e non solo di interesse pubblico da trasmettere in chiaro. Dall'authority definite anche le modalità per il passaggio dei diritti da pay e piattaforme T ... msn.com Dai tornei del Grande Slam a Sanremo, Agcom aggiorna eventi da trasmettere in chiaroDai tornei del Grande Slam e i Master 1000 di tennis fino a manifestazioni culturali come il Festival di Sanremo, la serata finale dell'Eurovision Song Contest, le prime della Scala e del San Carlo e ... quotidiano.net Dai tornei del Grande Slam e dai Master 1000 di tennis fino a manifestazioni culturali come il Festival di Sanremo, la serata finale dell'Eurovision Song Contest, le prime della Scala e del San Carlo e il Concerto di Capodanno della Fenice: l'Agcom ha stilato u - facebook.com facebook Dai tornei del Grande Slam e dai Master 1000 di tennis fino a manifestazioni culturali come il Festival di Sanremo, la serata finale dell'Eurovision Song Contest, le prime della Scala e del San Carlo e il Concerto di Capodanno della Fenice: l'Agcom ha stilato u x.com