Nuove regole Agcom sugli eventi sportivi da trasmettere in TV in chiaro | ci sono le finali di tennis

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha modificato le regole riguardanti la trasmissione in chiaro degli eventi sportivi. Tra le novità, ci sono le finali di tennis che devono essere visibili senza costi aggiuntivi sui canali aperti. L'aggiornamento dell'elenco riguarda specifici incontri e competizioni di rilievo, con l’obiettivo di garantire una maggiore accessibilità agli spettatori. La decisione si applica alle trasmissioni televisive di eventi sportivi di livello nazionale.

L'Agcom ha aggiornato l'elenco degli eventi sportivi che dovranno essere trasmessi obbligatoriamente in chiaro. L'elenco è diventato molto più corposo e prevede i principali tornei di tennis.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Dai tornei del Grande Slam a Sanremo, Agcom aggiorna eventi da trasmettere in chiaroTempo di lettura: 2 minutiIl provvedimento che disciplina le modalità di trasmissione degli eventi di particolare rilevanza per la società – spiega... ATP Finals in chiaro su Mediaset: il tennis torna free e sfida la Rai per i grandi eventi sportivi dal 2026.Mediaset si aggiudica le ATP Finals in chiaro: la sfida allo sport in Rai è aperta A partire dal 2026, le finali di tennis ATP saranno visibili in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Creator Economy, non solo influencer: con le nuove regole AGCOM la responsabilità ricade sulle aziende; Nuove norme AGCOM contro le frodi telefoniche: con i numeri brevi a tre cifre i consumatori potranno finalmente riconoscere chi chiama legalmente; Agcom: nuove norme per il contrasto alle frodi telefoniche; Agcom, nuove regole contro le frodi telefoniche. Arriva il numero breve per identificare operatori e call center. Grandi eventi, nuove regole AGCOM: ecco quali dovranno essere trasmessi in chiaroNuove regole: ampliata la lista degli eventi ?di interesse pubblico? ... msn.com AGCOM stringe la rete sugli influencer: le nuove FAQ cambiano le regole del giocoDalla pubblicità ai minori, le FAQ di AGCOM impongono più trasparenza e una nuova compliance per creator, brand e agenzie. ecnews.it NUOVO CALENDARIO DIFFERENZIATA LITORALE BATTIPAGLIA 2026 In vista della stagione estiva, il Comune di Battipaglia ha definito le nuove regole per il conferimento dei rifiuti sulla fascia costiera, in vigore dal 1° giugno al 14 settembre 2026. L'ordin - facebook.com facebook Con le nuove norme approvate dal Governo, cambiamo rotta: • Rilascio immediato degli immobili occupati • Tutela legale rafforzata • Rispetto delle regole per chi affitta e chi paga regolarmente #Casa #Affitti #Legalità #GovernoMeloni @FratellidItalia @Giorgi x.com