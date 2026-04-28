Pronostico e quote Jannik Sinner – Rafael Jodar Madrid 29-04-2026

Oggi alle ore 16:00 si disputerà il quarto di finale tra Jannik Sinner e Rafael Jodar al torneo di Madrid. La partita si svolgerà su una delle principali campi del torneo e coinvolge due giocatori che si affrontano in questa fase della competizione. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati, anticipando l’attesa per questo confronto.

Jannik Sinner e Rafael Jodar daranno vita a un quarto di finale molto atteso a partire dalle ore 16:00. L’italiano ha conquistato la sua ventesima vittoria consecutiva superando Cameron Norrie, un match di routine per lui, vinto per 6-2 7-5 contro un comunque combattivo britannico. Sulla sua strada trova uno dei tennisti del momento, il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Rafael Jodar, Madrid 29-04-2026 Notizie correlate Pronostico e quote Joao Fonseca – Rafael Jodar, Madrid 26-04-2026Joao Fonseca e Rafael Jodar chiuderanno il programma sul campo centrale della Caja Magica, dunque a tarda sera. Pronostico e quote Vit Kopriva – Rafael Jodar, Madrid 28-04-2026Vit Kopriva e Rafael Jodar inizieranno la loro sfida sul “Manolo Santana” non prima delle ore 16:00. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Sinner-Norrie quote ottavi Masters 1000 Madrid; Pronostico Sinner-Bonzi quote secondo turno Masters 1000 Madrid; Pronostici tennis oggi 26/4/2026: quote Masters Madrid; Pronostico Sinner-Moller quote terzo turno Madrid Masters 1000. PRONOSTICO SINNER-JODAR QUOTEPronostico Sinner-Jodar quote analisi, precedenti statistiche match quarti di finale Masters 1000 Madrid di mercoledì 29 aprile alle 16 ... gazzetta.it Sinner-Norrie, tra Jannik e i quarti di Madrid c'è la bestia nera di Alcaraz: il pronosticoPronostico Sinner-Norrie quote analisi statistiche precedenti match ottavi Masters 1000 Madrid in programma martedì 28 aprile ore 11 ... gazzetta.it SINNER VOLA AI QUARTI L’azzurro sconfigge Cameron Norrie senza particolari preoccupazioni. Il primo set finisce in 35 minuti. Nel secondo invece il britannico resta in partita grazie al servizio mancino e a qualche errore di troppo di Jannik ma poi ca - facebook.com facebook #Sinner e il commento sulle partite alle 20: perché a Jannik non piacciono e la frecciata agli organizzatori x.com