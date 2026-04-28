Pronostico e quote Jannik Sinner – Rafael Jodar Madrid 29-04-2026

Da infobetting.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle ore 16:00 si disputerà il quarto di finale tra Jannik Sinner e Rafael Jodar al torneo di Madrid. La partita si svolgerà su una delle principali campi del torneo e coinvolge due giocatori che si affrontano in questa fase della competizione. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati, anticipando l’attesa per questo confronto.

Jannik Sinner e Rafael Jodar daranno vita a un quarto di finale molto atteso a partire dalle ore 16:00. L’italiano ha conquistato la sua ventesima vittoria consecutiva superando Cameron Norrie, un match di routine per lui, vinto per 6-2 7-5 contro un comunque combattivo britannico. Sulla sua strada trova uno dei tennisti del momento, il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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