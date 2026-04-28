Chi è Rafael Jodar l'avversario di Sinner a Madrid che Jannik prevede di sfidare molto spesso

Rafael Jodar sarà l’avversario di Sinner nei quarti di finale del torneo di Madrid. Il tennista italiano ha commentato che si aspetta di sfidarlo spesso in futuro, definendolo un atleta dotato di grande talento. La sfida tra Jannick e Jodar si terrà in questa fase della competizione, con il giocatore italiano che si dice pronto a confrontarsi ancora con lui in diverse occasioni.

RafaJodar affronta il numero uno del mondo ai quarti del torneo di Madrid. Jannik lo incorona: "Talento puro, ci affronteremo ancora". Ha visto in lui qualcosa di speciale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Panoramica sull’argomento

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***Si chiama Rafael Jodar. Un ragazzone di 19 anni, alto 201 cm, una torre con un viso da bambino. Naturalmente é spagnolo. Giunto ai quarti di finale da W.C. *** ***L'ho visto giocare per la prima volta e il suo primo set contro Kopriva non mi ha entusiasmat - facebook.com facebook

Jannik Sinner affronterà uno tra Rafael Jodar e Vit Kopriva x.com