Tennis Poker di vittorie per lo Zeta Club targato Salvi nei campionati di serie D

Lo Zeta Club, guidato dal tecnico Salvi, ha ottenuto quattro vittorie consecutive nell'ultima giornata dei campionati di serie D. I risultati sono stati raggiunti dai giocatori appartenenti al nuovo “Gruppo tennis Salvi”, che ha visto la propria formazione prevalere in tutte le sfide disputate. La giornata ha portato quindi un risultato positivo per la squadra, che ha rafforzato la propria posizione nel campionato.

Lo Zeta Club targato Salvi conquista un poker di vittorie nell’ultima domenica appena trascorsa, ottenuto ad opera dei ragazzi facenti parte del nuovo “ Gruppo tennis Salvi ” nei campionati di serie D. La formazione maschile di serie D1, prima squadra del club con obiettivo di promozione in serie C, è uscita vittoriosa per 3-2 dalla insidiosa trasferta presso i campi del Tennis Imola. Il capitano ed accompagnatore Ferdinando De Luca ha schierato nei quattri singolari Andrea Cogo, Giulio Malaguti, Federico Lambertini e Giorgio Ruggeri, con Daniel Franchino e Mattia Occhiali non disponibili per la giornata di gara. Questa seconda vittoria di fila, dopo il rotondo 5-0 inflitto al San Pietro in Casale nella prima giornata, ha portato la compagine ferrarese al primo posto del proprio girone in attesa della ennesima trasferta a Persiceto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. Poker di vittorie per lo Zeta Club, targato Salvi, nei campionati di serie D Notizie correlate Tennis. Zeta Club serve un poker con le formazioni giovaniliLo Zeta Club sezione tennis targato Salvi, continua la sua stagione agonistica con i campionati a squadre giovanili legati alla federazione. Tennis. Campionati a squadre. Zeta Club pronto al viaLo Zeta club di Ferrara si presenta ai nastri di partenza dei campionati a squadre giovanili con sei formazioni, due under 12, tre under 14 ed una... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tennis. Poker di vittorie per lo Zeta Club, targato Salvi, nei campionati di serie D; Como 1907 nella storia: il poker contro il Trastevere vale la promozione in Serie A; Montecatini, Antonio Di Nardo pigliatutto: poker di vittorie con Hawthorne Effect nel clou e Denver Gio nel sottoclou; Tennis B1 femminile, poker vincente per la Torres. Cavallino a Ravenna per il poker di vittoriePer la sesta giornata del girone di ritorno, la Cavallino 4 Torri sarà impegnata oggi a Ravenna alle 17 contro la Consar Pietro Pezzi. Si tratta di una partita a cui la squadra ferrarese arriva ... ilrestodelcarlino.it La Lazio cerca il poker di vittorie consecutive in Serie A: Sarri si affida a TaylorLa fase più complicata è alle spalle, in campo si nota un'identità maggiore e soprattutto Taylor sta dando un grosso contributo con l'aggiunta della sua qualità a centrocampo. Per caratteristiche, ... corrieredellosport.it Poker di Bandiere blu verso la conferma: Conero e Senigallia, una costa da record. Il 14 la cerimonia a Roma - facebook.com facebook GOOOOAAAAAL! È poker: rete di ALISSOONNN! #NapoliCremonese 4-0 x.com