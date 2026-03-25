Tennis Campionati a squadre Zeta Club pronto al via
Lo Zeta Club di Ferrara si prepara a partecipare ai campionati a squadre giovanili di tennis, schierando sei formazioni. Le squadre sono suddivise in due under 12, tre under 14 e una under 16. La competizione prenderà il via nelle prossime settimane.
Lo Zeta club di Ferrara si presenta ai nastri di partenza dei campionati a squadre giovanili con sei formazioni, due under 12, tre under 14 ed una under 16. Tutto il movimento tennistico dello Zeta è supportato dall’intervento dell’Azienda Salvi, che con il suo impegno ha creato i presupposti per la nascita di un gruppo di ragazzi pronti ad allenarsi all’interno del nuovissimo centro di viale Po. Il “ Gruppo tennis Salvi ”, così denominato per via della sinergia con la stessa azienda, sta cercando attraverso le professionalità del responsabile tecnico Ferdinando De Luca, del preparatore atletico Davide Ghidoni e di tutto lo staff degli istruttori, di dare gli strumenti necessari per alimentare la passione di tutti quei giovani tennisti volenterosi di migliorarsi e confrontarsi attraverso una sana competizione sportiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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