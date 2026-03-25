Tennis Campionati a squadre Zeta Club pronto al via

Lo Zeta Club di Ferrara si prepara a partecipare ai campionati a squadre giovanili di tennis, schierando sei formazioni. Le squadre sono suddivise in due under 12, tre under 14 e una under 16. La competizione prenderà il via nelle prossime settimane.

Lo Zeta club di Ferrara si presenta ai nastri di partenza dei campionati a squadre giovanili con sei formazioni, due under 12, tre under 14 ed una under 16. Tutto il movimento tennistico dello Zeta è supportato dall’intervento dell’Azienda Salvi, che con il suo impegno ha creato i presupposti per la nascita di un gruppo di ragazzi pronti ad allenarsi all’interno del nuovissimo centro di viale Po. Il “ Gruppo tennis Salvi ”, così denominato per via della sinergia con la stessa azienda, sta cercando attraverso le professionalità del responsabile tecnico Ferdinando De Luca, del preparatore atletico Davide Ghidoni e di tutto lo staff degli istruttori, di dare gli strumenti necessari per alimentare la passione di tutti quei giovani tennisti volenterosi di migliorarsi e confrontarsi attraverso una sana competizione sportiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. Campionati a squadre. Zeta Club pronto al via Articoli correlati Tennis. Coppa Palmieri, Zeta Club in testaLo Zeta club targato Salvi conquista il primo posto finale nel girone della Coppa Palmieri, tradizionale campionato regionale a squadre invernale... Otto squadre del Valtiberina Tennis nei campionati regionali del 2026Arezzo, 6 marzo 2026 – Otto squadre del Valtiberina Tennis in campo nei campionati regionali del 2026. Altri aggiornamenti su Zeta Club Argomenti discussi: Zeta Club/Gruppo Salvi ai nastri di partenza per i campionati a squadre. Tennis. Campionati a squadre. Zeta Club pronto al viaLo Zeta club di Ferrara si presenta ai nastri di partenza dei campionati a squadre giovanili con sei formazioni, ... sport.quotidiano.net Campionati a squadre: la Serie C femminile vince ancoraProseguono le sfide dei Campionati a Squadre per le formazioni biancazzurre. Nella seconda giornata della fase a gironi la squadra femminile che milita in Serie C si è imposta per 4-0 sul campo del TC ... newsrimini.it