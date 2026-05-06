Tennis lettera dei tennis contro gli SLAM | ipotesi sciopero?

Da sportface.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia degli Internazionali d’Italia, alcuni tra i più noti tennisti del circuito hanno inviato una lettera in cui esprimono le loro preoccupazioni riguardo ai tornei del Grande Slam. La missiva mette in discussione alcune pratiche e decisioni adottate dagli organizzatori di questi eventi. Non sono state ancora annunciate azioni concrete, ma tra le ipotesi circolano anche quella di uno sciopero.

Alla vigilia degli Internazionali d’Italia, i campioni del tennis mondiale alzano la voce contro i tornei del Grande Slam. La richiesta di una maggiore equità economica ha innescato una protesta senza precedenti. Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Coco Gauff, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno firmato una lettera aperta che scuote il circuito. I tennisti contestano la gestione finanziaria di Roland Garros, Wimbledon, US Open e Australian Open, accusati di destinare ai giocatori solo una quota compresa tra il 12% e il 15% dei ricavi. A fronte di incassi che superano spesso i 400 milioni di euro per evento, i firmatari chiedono un innalzamento al 22%, allineandosi così alle percentuali già in uso nei tornei Masters 1000.🔗 Leggi su Sportface.it

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