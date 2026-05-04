L'attenzione si concentra sul mondo del tennis dopo che alcuni tra i giocatori più noti, tra cui Sinner e Alcaraz, hanno scritto una lettera rivolta agli organizzatori degli Slam. Nel documento si evidenzia come i ricavi dei tornei siano aumentati negli ultimi anni, mentre il montepremi per i atleti non sia cresciuto di conseguenza. La discussione riguarda principalmente il ruolo del Roland Garros e il rapporto tra i ricavi e le ricompense per i giocatori.

Sale la tensione tra i principali protagonisti del tennis mondiale e gli organizzatori dei tornei dello Slam, con il Roland Garros al centro del confronto. Il tema è tutt’altro che nuovo: la ripartizione del montepremi, già oggetto di discussione nei mesi scorsi. Secondo quanto riportato da Tennis Majors e dal Guardian, un gruppo informale composto da una ventina di top player, ribattezzato “Project RedEye”, avrebbe manifestato un forte malcontento per il modo in cui vengono distribuiti i ricavi dei Major. Il caso è tornato d’attualità dopo l’annuncio, lo scorso 17 aprile, dei premi per l’edizione 2026 del torneo parigino: un aumento del 9,5% rispetto all’anno precedente, il più consistente degli ultimi tre anni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’élite del tennis (tra cui Sinner e Alcaraz) scrivono una lettera contro gli Slam: “I ricavi crescono, il montepremi no”

A TENSE set of tennis! Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz final set replay.

Notizie correlate

"I ricavi crescono, i premi no": la lettera dei big del tennis contro gli Slam. Firmano Sinner, Alcaraz e...C’è una partita che si gioca lontano dal campo ed è quella tra i giocatori e gli organizzatori dei tornei Slam.

La rivolta sui premi di Sinner e i big del tennis, l’accusa con Alcaraz e Sabalenka sui tornei del Grande Slam: «Per voi più ricavi, per noi…»In genere sono separati in campo da una rete, ma stavolta i big del tennis si sono riuniti per creare un gruppo informale, soprannominato ”Project...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il solco creato da Jannik Sinner e la percezione stonata sul reale valore della concorrenza; Ecco come sarà il torneo di Roma, con Sinner e Sabalenka come favoriti; ? Sinner il più ricco dell’anno ATP prize money: sorpassato Alcaraz; Sinner dominatore assoluto dei 1000! Lezione di tennis a Zverev: 6-1 6-2 in 58'.

Atp Madrid, Sinner batte Zverev ed è il primo giocatore a vincere 5 Masters 1000 di filaLeggi su Sky TG24 l'articolo Atp Madrid, Sinner batte Zverev ed è il primo giocatore a vincere 5 Masters 1000 di fila ... tg24.sky.it

Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di MadridIl tennista italiano Jannik Sinner ha battuto 6-1, 6-2 il tedesco Alexander Zverev e ha vinto il torneo Masters 1000 di Madrid. È così diventato il primo tennista di sempre a vincere consecutivamente ... ilpost.it

Questa volta è Adriano Panatta a prendere le nostre parole. Infatti è da qualche anno che affermiamo che Sasha Zverev ha in Jannik Sinner il suo più grande incubo. - facebook.com facebook

#Sinner, #Djokovic e #Sabalenka contro i premi troppo bassi nei Grandi Slam: la lettera di fuoco per il #RolandGarros x.com