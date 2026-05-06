Tennis Gribaldo si allena e cresce di fronte a Musetti

Lo scorso gennaio, un giovane tennista ha partecipato agli Australian Open Junior, uno dei tornei più prestigiosi dedicati ai giovani talenti. Originario della Toscana, ha affrontato avversari di diversi paesi e si è allenato duramente per migliorare il suo gioco. Durante i mesi successivi, ha continuato gli allenamenti sotto la guida di un allenatore, mostrando progressi evidenti nel suo percorso di crescita nel mondo del tennis.

Lo scorso gennaio ha partecipato agli Australian Open Junior, uno dei tornei giovanili più importanti del mondo, rappresentando idealmente la Toscana e l’Italia. E Matteo Gribaldo, pochi giorni fa a La Spezia, si è tolto la soddisfazione di allenarsi insieme ad uno dei migliori tennisti del mondo. Il giovanissimo tennista del Tennis Club Pistoia (classe 2008) che nonostante la giovane età è già una delle promesse del tennis nazionale (e ha contribuito lo scorso anno alla stagione positiva disputata dal TC Pistoia in Serie A2, con la promozione in Serie A1 sfuggita solamente ai playoff, ndr) ha infatti incontrato Lorenzo Musetti, attuale numero dieci del ranking mondiale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. Gribaldo si allena e cresce di fronte a Musetti Notizie correlate Arresto cardiaco mentre si allena a tennis, morto ragazzino di 15 anni: inutili i soccorsiUn ragazzino di 15 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre stava giocando a tennis. Leggi anche: Arresto cardiaco mentre si allena a tennis, 15enne muore a San Giovanni Teatino Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L’iniziativa Countdown per il Gp Industrie del Marmo. Ghiotta antemprima per i più giovani col Giocaciclismo; Tennis. Gribaldo si allena e cresce di fronte a Musetti. Tennis. Gribaldo si allena e cresce di fronte a MusettiLo scorso gennaio ha partecipato agli Australian Open Junior, uno dei tornei giovanili più importanti del mondo, rappresentando idealmente ... sport.quotidiano.net Tennis, boom azzurro al 'Città di Santa Croce': Ciurnelli e Gribaldo per la vittoriaCiurnelli e Gribaldo tra i principali protagonisti di un’entry list eccellente. Tra le donne la serba Cvetkovic a caccia di un bis che manca da ventiquattro anni ... maremmanews.it ALLENAMENTO COGNITIVO NEL TENNIS: Come il Costo Energetico dell’Attenzione Riduce la Performance dell’11%. Il distillato di cinquant’anni di ricerca e pratica sul campo, in cui neuroscienze, fisiologia dell’esercizio e biomeccanica si fondono per ridefi - facebook.com facebook ANDREA PELLEGRINO È NEL MAIN DRAW A ROMA! Il pugliese supera Landaluce 6-3 2-6 6-2 e per la prima volta in carriera si qualifica nel tabellone principale di un Masters 1000! Ora sono 13 gli italiani in corsa agli Internazionali d'Italia #Tennis x.com