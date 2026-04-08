Arresto cardiaco mentre si allena a tennis 15enne muore a San Giovanni Teatino

Un ragazzo di 15 anni è deceduto oggi pomeriggio a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, durante un allenamento di tennis in una struttura sportiva locale. Secondo le prime informazioni, il giovane si è improvvisamente sentito male e ha subito un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La vicenda ha suscitato sconcerto tra familiari e testimoni presenti al momento.

Pescara, 8 aprile 2026 – Tragedia su un campo da tennis in Abruzzo. Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco questo pomeriggio, mentre si allenava nella cittadella dello sport di San Giovanni Teatino (Chieti). Secondo le prime informazioni, l'adolescente si è improvvisamente accasciato a terra. Immediato è scattato il soccorso da parte dei presenti, tra cui il suo istruttore, anche con l'utilizzo del defibrillatore automatico. Sul posto sono intanto giunte un'ambulanza e un'automedica del 118. Il ragazzino è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara, dove però è deceduto dopo poco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arresto cardiaco mentre si allena a tennis, 15enne muore a San Giovanni Teatino Tragedia a Chieti: ragazzo di 15 anni muore per arresto cardiaco mentre si allena a San Giovanni TeatinoUn ragazzo di 15 anni è morto nel pomeriggio dell’8 aprile a San Giovanni Teatino dopo un arresto cardiaco mentre si allenava. Arresto cardiaco mentre si allena a tennis, morto ragazzino di 15 anni: inutili i soccorsiUn ragazzino di 15 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre stava giocando a tennis. Tragedia a Chieti: ragazzo di 15 anni muore per arresto cardiaco mentre si allena a San Giovanni TeatinoUn ragazzo di 15 anni è morto nel pomeriggio dell’8 aprile a San Giovanni Teatino dopo un arresto cardiaco mentre si allenava ... fanpage.it Arresto cardiaco mentre si allena a tennis, 15enne muore a San Giovanni TeatinoTragedia in Abruzzo: il ragazzino è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, ma non è stato sufficiente ... quotidiano.net