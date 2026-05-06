Tennis Corinaldo | i doppi vincenti blindano la Serie C maschile

Nel match di tennis a Corinaldo, la squadra maschile di Serie C ha ottenuto la qualificazione grazie ai successi nei match di doppio. Dopo il pareggio nei singoli, sono stati i doppi a determinare la vittoria finale, riuscendo a ribaltare il risultato. La partita si è conclusa con i doppi vincenti, che hanno portato la squadra alla conquista della promozione.

? Cosa scoprirai Chi ha deciso la partita dopo il pareggio nei singoli?. Come hanno fatto i doppi a ribaltare il risultato finale?. Quali maestri hanno coordinato la strategia vincente per la salvezza?. Come influirà questo successo sul futuro del vivaio di Corinaldo?.? In Breve Pareggio 2-2 nei singoli tra Bari, Lucidi e avversari a Ponterio.. Bari e Manco vincono il primo doppio, Mirza e Lucidi il secondo.. Maestri Francesco Rossi e Leonardo Pesaresi coordinano la strategia del gruppo.. Il progetto punta a integrare i talenti del vivaio con i senior.. Il Circolo Tennis Corinaldo assicura la propria permanenza in serie C maschile dopo lo spareggio disputato domenica 5 maggio 2026 ai campi di Ponterio di Trecastelli contro il Senigallia Tennis Team.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis Corinaldo: i doppi vincenti blindano la Serie C maschile Notizie correlate Leggi anche: Il Tennis Giotto debutta nel campionato maschile di serie C Tennis, il Tc Portogruaro svela il roster maschile per la serie CDomenica 15 marzo inizia la stagione sportiva di tennis per i campionati a squadre.