Il Wimbledon all' italiana | come sarà il nuovo torneo di tennis forse a Milano

Dal 2028, l’Italia ospiterà un nuovo torneo di tennis su erba, secondo quanto annunciato dalla Federazione italiana tennis e padel. La proposta di organizzare un evento di questo tipo nel paese circolava da alcune settimane, ma solo di recente è stata confermata ufficialmente. Il torneo si svolgerà presumibilmente a partire da Milano, anche se ancora non sono stati comunicati dettagli sul calendario o sulle modalità di svolgimento.

Dal 2028 l'Italia ospiterà un torneo di tennis sull'erba. Dell'ipotesi se ne parlava da diverse settimane, ma l'ufficialità è stata comunicata dalla Fitp (Federazione italiana tennis e padel).La licenza acquistataI tornei professionistici nel tennis sono in numero limitato. Per poterne ospitare.🔗 Leggi su Milanotoday.it

PAOLINI e SINNER, sarà ed è ancora Italia d'Arabia | Schiaffo al Volo

Notizie correlate

Leggi anche: Il tennis su erba arriva in Italia: Milano ospiterà un torneo Atp dal 2028

Tennis, Milano ospiterà il primo torneo ATP 250 sull’erba in Italia nel 2028Nel 2028, Milano ospiterà un torneo ATP 250 che si giocherà sull’erba, diventando il primo torneo di questo tipo in Italia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: La FITP regala all'Italia un nuovo torneo...sull'erba!; Jannik Sinner: record, stats, titoli e trofei vinti dal tennista italiano aggiornati LIVE | Tennis ATP; Becker: Il calcio in Italia dovrebbe imparare dal tennis. Sinner è l'ispirazione di Alcaraz; Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del primo italiano campione a Wimbledon.

Il 2025 da sogno dello sport italiano: Sinner re a Wimbledon, Brignone gioia e lacrime, i trionfi del volley e la stella FurlaniMondiali di nuoto a Singapore, europei in vasca corta a Lublino. Due competizioni pesanti nel 2025 del nuoto e tante ottime notizie per il movimento azzurro. Il manifesto? Il medagliere personale di ... corriere.it

Bertolucci profetico sull'Italia ai Mondiali: il commento nella finale di Wimbledon del 2001 è un terribile presagio - facebook.com facebook

Londra. Finale di Wimbledon 2001 tra Ivanisevic-Rafter. Da ascoltare la profezia di @paolobertolucci 25 anni fa Noi eravamo giovani e Paolo avanti un quarto di secolo in telecronaca...:) x.com