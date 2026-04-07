Tennis ATP Montecarlo | avanzano tutti i big Darderi subito eliminato

Nel torneo ATP di Montecarlo, tutti i principali giocatori sono passati ai prossimi turni, mentre Darderi è stato eliminato già alla prima partita. La giornata ha visto il successo di Sinner, che ha avanzato nel tabellone, mentre l'avventura di Darderi si è conclusa rapidamente. Nessuna altra notizia al momento riguarda gli altri incontri o eventuali sorprese.

Il resoconto della giornata a Montecarlo sorride a Sinner. Sfortunata invece l’avventura di Darderi che lascia subito il torneo. La terza giornata del torneo Masters 1000 di Montecarlo certifica il superamento del turno per i principali favoriti del tabellone. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz debuttano sulla terra rossa del Principato confermando le aspettative della vigilia e accedendo agevolmente agli ottavi di finale. Il tennista altoatesino ha superato il francese Ugo Humbert concedendo appena tre game, chiudendo l’incontro con il punteggio di 6-3 6-0 in poco più di un’ora. Analogo percorso per lo spagnolo, che si è imposto sull’argentino Sebastian Baez per 6-1 6-3. 🔗 Leggi su Sportface.it Atp Montecarlo, Berrettini avanza: ora c'è Medvedev. Darderi subito eliminatoÈ durata appena 23 minuti e 4 game la partita vinta da Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Atp Montecarlo, i risultati degli italiani in campo oggi: passa Berrettini, eliminato DarderiRoccabruna, 7 aprile 2026 – Quattro italiani in campo nella giornata di oggi al Masters 1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento sulla terra... Temi più discussi: Atp Montecarlo 2026, Berrettini e Vavassori avanzano nel doppio; Tennis, Atp Montecarlo: Cobolli passa il turno, out Arnaldi; Montecarlo, qualificazioni: solo Arnaldi al turno decisivo; Atp Montecarlo, Cobolli ok e Arnaldi ko: i risultati, domani c'è Sinner. Berrettini-Medvedev ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà Daniil Medvedev al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito sulla terra rossa del Principato contro ... oasport.it Tennis: a Montecarlo Sinner parte forte, ma 'l'obiettivo è Parigi'??~ [???9 [? {?~?z?R?:????U`? [????nu000b?+u0016?? [pu000bu001b6 (w?X (?u001f????x??]??Q1x?d?~???u0007?6~?ThK????$Uu001dix??L?_?????u&??w??????W?u0013?????c?v??d/??u0018?+?v????u001eMM?#?u001aLd????s ... ansa.it FITP Tennis - facebook.com facebook Matteo Ferrari: «La mia vita da preparatore tra i grandi del tennis. Wimbledon, luogo magico» x.com