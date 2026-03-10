Sara Errani e Jasmine Paolini hanno raggiunto i quarti di finale nel doppio al BNP Paribas Open di Indian Wells 2026, torneo WTA 1000 che si svolge in concomitanza con l’Atp Masters 1000. La competizione, il terzo appuntamento di questa categoria nel calendario stagionale, vede le due italiane avanzare nel torneo dotato di un montepremi complessivo di 9 milioni di dollari.

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno centrato a Indian Wells 2026 i quarti in doppio al ‘BNP Paribas Open’, terzo Wta 1000 stagionale (combined con il primo Atp Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. Le azzurre (n.4 nel ranking di doppio) hanno sconfitto 6-2 7-5 le cinesi Xu Yifan e Yang Zhaoxuan, rispettivamente n.43 e n.51 nel ranking di specialità. Ora affronteranno la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic che hanno vinto il titolo a Auckland e raggiunto gli ottavi all’Australian Open. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Errani-Paolini avanzano ai quarti di finale a Indian Wells 2026

