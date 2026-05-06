Dalle spiagge paradisiache delle Maldive ai continui “viaggi della speranza” lungo le strade caotiche di Malé, in attesa di un volo per poter rientrare in Italia. Ed è qui, a bordo di innumerevoli taxi, che si svolge il racconto fotografico di Lorenzo Salvatori, classe ’83, fotografo professionista cascinese, rimasto bloccato insieme alla famiglia e ad un gruppo di amici sull’isola di Malé a causa dei bombardamenti in Iran del 28 febbraio. “Ten Dollars” ci mostra scene quotidiane di una città ben lontane dall’immaginario comune delle isole equatoriali, tra acque cristalline e spiagge dorate. “Ho iniziato a fotografare dal finestrino di...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ten Dollars", l'altro lato delle Maldive nella mostra di Salvatori

Ecco quanto abbiamo speso alle Maldive in 2 settimane

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Nvidia punta silenziosamente l'8% del suo portafoglio su questo titolo da $10; Il dollaro USA contro lo yen giapponese è salito fino a 157,87, ma ora è tornato a 157,55.; Nvidia punta silenziosamente l'8% del suo portafoglio su questo titolo da $10; CNH Industrial Q1 2026, calo con ricavi a $3,83 mld (-4%) e utile netto a $10 mln (-92%); domanda agricola debole.

Ten Dollars, l'altro lato delle Maldive nella mostra di SalvatoriGli scatti del fotografo cascinese nei giorni in cui è rimasto bloccato con la sua famiglia a Malé a causa dei bombardamenti in Iran del 28 febbraio ... lanazione.it