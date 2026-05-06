Ten Dollars l' altro lato delle Maldive nella mostra di Salvatori
Dalle spiagge paradisiache delle Maldive ai continui “viaggi della speranza” lungo le strade caotiche di Malé, in attesa di un volo per poter rientrare in Italia. Ed è qui, a bordo di innumerevoli taxi, che si svolge il racconto fotografico di Lorenzo Salvatori, classe ’83, fotografo professionista cascinese, rimasto bloccato insieme alla famiglia e ad un gruppo di amici sull’isola di Malé a causa dei bombardamenti in Iran del 28 febbraio. “Ten Dollars” ci mostra scene quotidiane di una città ben lontane dall’immaginario comune delle isole equatoriali, tra acque cristalline e spiagge dorate. “Ho iniziato a fotografare dal finestrino di...🔗 Leggi su Lanazione.it
Ecco quanto abbiamo speso alle Maldive in 2 settimane
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Panoramica sull’argomento
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