Catanzaro un lato della strada ha acqua e luce l'altro no | il paradosso delle 3 contrade contese tra due Comuni

A Catanzaro si presenta una situazione particolare: da un lato della strada ci sono acqua e luce, dall’altro no. Le tre contrade di Colla, Manche e Bivio Zeta sono abitate da circa 150 persone che vivono nella comunità di San Pietro Apostolo, ma i servizi essenziali sono forniti dal Comune di Gimigliano. La divisione tra i due enti comunali crea una differenza evidente nella qualità dei servizi tra le zone vicine.