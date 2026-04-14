Catanzaro un lato della strada ha acqua e luce l'altro no | il paradosso delle 3 contrade contese tra due Comuni
A Catanzaro si presenta una situazione particolare: da un lato della strada ci sono acqua e luce, dall’altro no. Le tre contrade di Colla, Manche e Bivio Zeta sono abitate da circa 150 persone che vivono nella comunità di San Pietro Apostolo, ma i servizi essenziali sono forniti dal Comune di Gimigliano. La divisione tra i due enti comunali crea una differenza evidente nella qualità dei servizi tra le zone vicine.
150 persone tra Colla, Manche e Bivio Zeta vivono nella comunità di San Pietro Apostolo ma dipendono dal Comune di Gimigliano. I confini irrisolti li tengono in un limbo che aggrava i problemi endemici della provincia di Catanzaro. La denuncia del Comitato dei residenti a Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Manca l’acqua in sei Comuni tra i quali Latina: le scuole chiudono prima martedì 3 marzoAlcune scuole chiudono prima domani, martedì 3 marzo 2026, perché manca l'acqua dalle 15.
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