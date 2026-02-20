maltempo allerta arancione in calabria gialla in 6 regioni previste piogge intense vento forte e mareggiate sulla penisola

Anche a Milano è scattata dalla mezzanotte un’allerta gialla per vento forte fino alle 18 di domani. Il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo e Palazzo Marino invita a non sostare sotto alberi, impalcature e dehors, oltre a mettere in sicurezza oggetti sui balconi Una nuo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche: Allerta arancione al Sud: maltempo su Puglia, Basilicata e Calabria il 4 dicembre. Piogge intense e vento di burrasca. Allerta gialla in altre cinque regioni

Leggi anche: Maltempo, a Reggio Calabria l'allerta passa da rossa-arancione a gialla: previste piogge

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Venti forti e temporali, l'Italia nella morsa del maltempo: 4 regioni in allerta arancione; Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone; Maltempo, piogge e mareggiate sull'Italia, allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 17 Febbraio delle ore 06:14; Maltempo in Sardegna: allerta arancione per temporali e nuova tempesta di maestrale.

Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione e gialla domani 20 febbraio: l’elenco dei comuniL’elenco delle scuole chiuse domani, venerdì 20 febbraio 2026, per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni di Calabria e Campania per allerta meteo arancione e gialla emessa dalla Protezione ... fanpage.it

Allerta meteo in Italia: le regioni coinvolte da criticità idrogeologiche e idraulicheAncora maltempo sull'Italia: la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione e gialla su diverse regioni. newsmondo.it

Ancora allerta maltempo al sud Occhio a vento e mareggiate - facebook.com facebook

Ancora allerta maltempo al sud Occhio a vento e mareggiate x.com