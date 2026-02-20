Maltempo allerta arancione in Calabria gialla in 6 regioni previste piogge intense vento forte e mareggiate sulla Penisola
Il maltempo ha causato un’allerta arancione in Calabria e una gialla in sei regioni italiane, con piogge intense, vento forte e mareggiate in arrivo. A Milano, la protezione civile ha emesso un’allerta gialla per vento fino alle 18 di domani, spingendo il Comune a invitare i cittadini a evitare di sostare sotto alberi e strutture instabili. Molti cittadini hanno già messo in sicurezza oggetti sui balconi, mentre il maltempo si sta avvicinando rapidamente alla Penisola. La situazione rimane sotto stretta osservazione.
Anche a Milano è scattata dalla mezzanotte un’allerta gialla per vento forte fino alle 18 di domani. Il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo e Palazzo Marino invita a non sostare sotto alberi, impalcature e dehors, oltre a mettere in sicurezza oggetti sui balconi Una nuo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
