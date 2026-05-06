Nelle ultime ore, tutta la Toscana ha affrontato condizioni meteorologiche avverse con temporali intensi che hanno interessato principalmente le province di Pistoia, Prato e Lucca. Le piogge abbondanti hanno causato allagamenti e la caduta di alberi, mentre i fiumi sono stati posti sotto sorveglianza speciale per rischio di esondazione. A Firenze, sono stati segnalati allagamenti e danni causati dal maltempo.

FIRENZE – Il maltempo picchia duro in tutta la Toscana. Nelle ultime ore intense precipitazioni hanno interessato il nord della Toscana soprattutto le province di Pistoia, Prato, e Lucca. Oltre 110 i milimetri di pioggia cumulati caduti a Marliana, 109 a Montemurlo. Nelle prossime tre ore precipitazioni, localmente a carattere di rovescio o isolato temporale, più probabili sulle province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia. La situazione dei fiumi è sotto controllo con il sistema di protezione civile: l’Ombrone Pistoiese è al secondo livello a Pontelungo, al primo livello a Ponte alle Vanne e Poggio a Caiano, il Bisenzio è al primo livello a San Piero a Ponti, il Brana ad Agliana è al primo livello, il Pescia a Montecarlo è al primo livello.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Temporali in tutta la Toscana, fiumi sorvegliati speciali. Allagamenti e alberi caduti a Firenze

Notizie correlate

Tornano temporali e allagamenti: strade come fiumi a Cascina. Le previsioni meteo in ToscanaCascina (Pisa), 11 marzo 2026 – Forti allagamenti hanno interessato alcune frazioni di Cascina.

Maltempo in Toscana: allagamenti, alberi caduti, danni. E l’allerta meteo viene prolungataFirenze, 5 maggio 2026 – Allagamenti e alberi caduti: l’allerta gialla diffusa nella giornata di lunedì è stata pienamente rispettata martedì 5...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Temporali su tutta la regione, è allerta gialla -; Allerta meteo gialla per pioggia e temporali nella giornata di domani sull'area centrale della Puglia; Allerta gialla per temporali su tutta la provincia di Varese; Pioggia, temporali e temperature in picchiata, a Milano sta per cambiare tutto: le previsioni.

Maltempo, doppia allerta a Como e in Lombardia: temporali forti, ecco le zone più colpitePiogge diffuse già da oggi, ma il peggioramento vero arriva domani: rovesci temporaleschi, accumuli fino a 100 mm e venti in rinforzo, con criticità soprattutto su Prealpi e Nordovest ... quicomo.it

Meteo, Temporali sempre più VIOLENTI: ecco cosa sta cambiando davvero(METEOGIORNALE.IT) I temporali estivi nel Mediterraneo non sono più quelli di una volta. Non ... msn.com

TEMPORALI PROTAGONISTI NELLA NOTTE: ECCO COSA CI ASPETTA ORA - facebook.com facebook

#6maggio Pioggia e temporali al Centro-Nord #AllertaARANCIONE meteo-idro su settori della Toscana #AllertaGIALLA in sette regioni Leggi l’avviso meteo del 5 maggio bit.ly/3R2BKjW x.com